Flavia Vento canta a Pomeriggio Cinque, Alessandra Mussolini lascia lo studio: “Non ce la faccio più”

Flavia Vento è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di La Pupa e il Secchione, anche se la showgirl ha deciso di ritirarsi, poco dopo dell’inizio del programma televisivo. Flavia Vento, infatti, ha continuato a presenziare a La Pupa e il Secchione come ospite, esibendosi in alcune performance canore.

Nelle ultime puntate di Pomeriggio Cinque, Flavia Vento è stata chiamata a intonare una canzone da Barbara D’urso. La reazione di Alessandra Mussolini alla performance è stata istantanea.

Il battibecco di Flavia Vento con Antonella Elia

L’edizione del 2022 di La Pupa e il Secchione si è chiusa con la vittoria della coppia formata da Maria Laura De Vitis ed Edoardo Baietti.

L’ex di Paolo Brosio potrebbe, inoltre, sbarcare presto sull’Isola dei Famosi. Protagonista dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione anche Flavia Vento, che si è nuovamente esibita con una performance canora, dopo il suo ritiro, fortemente criticato da Antonella Elia.

Tra le due showgirl non corre buon sangue e, anche nell’ultima puntata di La Pupa e il Secchione, Flavia Vento ha lanciato una frecciatina alla giurata: “Ambra Angiolini ha fatto tanti film, ha avuto tanti successi e Antonella Elia i film non li ha fatti… Per me sei indifferente, perché nella vita ricordati che vince l’indifferenza“.

L’ex concorrente ha anche fatto un annuncio: “L’ho trovato un lavoro cara, il prossimo film di Tom Cruise“.

La reazione di Alessandra Mussolini all’esibizione di Flavia Vento

Flavia Vento è intervenuta in una puntata di Pomeriggio Cinque per annunciare la sua presenza all’episodio finale di La Pupa e il Secchione. La showgirl ha raccontato la sua esibizione nel programma: “Una sorpresa… Antonella rimarrà estasiata… Una cosa del suo passato… Sorpresa“.

Barbara D’Urso, allora, ha chiesto alla showgirl di esibirsi: “Vuoi, per favore, accennarci qualcosa, non di quello che canterai domani, ma vuoi cantare qualche altra cosa visto che ormai sei all’apice del successo?

”. Flavia Vento ha scelto una canzone molto nota: “Voglio cantare la canzone di Top Gun Take My Breath Away”. Ma, appena ha cominciato a cantare, Alessandra Mussolini ha lasciato lo studio televisivo.

Barbara D’Urso ha richiamato, poi, l’opinionista alla fine dell’esibizione canora: “Scusate, Alessandra… puoi tornare, ha finito di cantare”. Alessandra Mussolini ha spiegato: “Non mi sono sentita bene. Tra le immagini così e Top Gun è troppo… Non ce la faccio più, mi stai massacrando oggi”.