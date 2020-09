Antonella Elia, che veste il ruolo opinionista nella 5° edizione del Grande Fratello Vip, è tornata a parlare dell’abbandono della casa del reality da parte di Flavia Vento. La Elia ha espresso il suo punto di vista in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, sottolineando il comportamento poco professionale tenuto da Flavia Vento. E ripensando alla sua esperienza da concorrente, Antonella è poi tornata all’attacco di Adriana Volpe, rivelatasi, a suo dire, un’amica poco affidabile.

Antonella Elia: “La sua scelta è ingiusta”

Flavia Vento è durata un solo giorno nella casa del Grande Fratello Vip.

Dopo poche ore di permanenza, nel corso della notte, la showgirl ha infatti deciso di lasciare il reality di Canale 5 soffrendo per la mancanza dei suoi cani. Non è la prima volta che Flavia Vento abbandona un reality: era già successo 2 volte con L’Isola dei Famosi (nel 2008 e nel 2012) e con La Fattoria (nel 2004, in onda su Italia 1).

E Antonella Elia non sembra aver apprezzato questo comportamento. “Mi è dispiaciuto che abbia mollato” ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, come riportano diverse fonti di settore.

“Le ho chiesto: ‘Se non guadagni, come compri la pappa ai cani?‘” ha proseguito la Elia, per poi specificare meglio. “La sua scelta è ingiusta nei confronti di chi non è stato scelto per far posto a lei. Andare al GF Vip è un po’ come un lavoro e sul lavoro non si sputa” ha concluso.

La critica ad Adriana Volpe: “Mi rifiuto di avere amiche fasulle”

Nell’intervista al settimanale Antonella Elia ha poi lanciato diverse frecciatine ad Adriana Volpe: le due sono state entrambe concorrenti nella scorsa edizione del Gf Vip, ma ora sembra che la Volpe non sia più interessata ad un rapporto di amicizia con Antonella.

“Una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semipermanente per le unghie” ha raccontato la Elia. “Non mi ha mai risposto. L’ho chiamata per vederci una sera… e non ha tempo” ha proseguito.

“L’amicizia è una cosa seria” ha quindi aggiunto la Elia “mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te”.

E poi per precisare che in tv ha incontrato amiche migliori ha messo nero su bianco i loro nomi: Manila Nazzaro e Serena Enardu. “Loro al telefono mi rispondono” ha commentato Antonella Elia.

