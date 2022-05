Franco Bortuzzo torna a parlare di suo figlio Manuel e Lulù Selassié: la frecciatina alla Princess

Il loro amore è nato sotto l’occhio vigile delle telecamere dell’ultimo Grande Fratello Vip e la rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stata una doccia gelata per i fan dei due ex gieffini. Ad oggi la separazione tra i due è molto chiacchierata, anche a causa di una presunta rivalità tra la principessa etiope e la famiglia Bortuzzo. Franco Bortuzzo ha rilasciato nuove dichiarazioni sull’ex fidanzata di suo figlio.

Franco Bortuzzo parla di Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Non è la prima volta che Franco Bortuzzo interviene esprimendo il suo parere sulla storia d’amore – ormai terminata – tra suo figlio Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié.

Al settimanale Nuovo il papà del giovane nuotatore ha spiegato di non essere amante del gossip, affermando anche che: “Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio. Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali”. Poi però ha voluto lanciare una sorta di frecciatina alla principessa etiope, infatti ha detto: “Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo”.

I gesti di Franco Bortuzzo nei confronti di Lulù Selassié

Il 25 aprile Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno ufficializzato la fine della loro storia d’amore che ha fatto sognare tutti i telespettatori dell’ultima edizione del GfVip.

I fan della coppia si sono subito scagliati contro Franco Bortuzzo che pochi giorni prima aveva smesso di seguire la Princess su Instagram. Quest’ultima ha sempre affermato che la famiglia di Manuel Bortuzzo non avrebbe mai avuto un buon occhio per lei e che, anzi, avrebbe sempre fatto di tutto affinché il giorno della loro separazione arrivasse il prima possibile. Nonostante tutte queste accuse, Franco Bortuzzo ha sempre sostenuto che non sia lui la causa della rottura tra suo figlio e Lulù.