Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: il padre Franco Bortuzzo rompe il silenzio sulla rottura

La rumorosa rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, protagonisti di una favola d’amore bruciata nel volgere di poche settimane e naufragata poco dopo l’uscita di entrambi dal GF Vip, continua a tenere banco tra le cronache rosa. Ora interviene il padre di lui, Franco Bortuzzo, e dice la sua sulla fine della relazione. La “princess” del reality più volte lo avrebbe tirato in ballo sostenendo di non essere gradita, ora la sua verità sula faccenda.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ai ferri cortissimi: Franco Bortuzzo rompe il silenzio

La fine della storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié ha spiazzato i fan della coppia nata sotto i riflettori del reality condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip, e dopo una serie di velati riferimenti alle presunte cause della rottura da parte della ex gieffina – che avrebbe ipotizzato un ruolo della famiglia di Manuel Bortuzzo nell’infelice epilogo -, il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, avrebbe deciso di dire la sua sulla questione.

Franco Bortuzzo sulla rottura tra il figlio Manuel e Lulù Selassié: “Non sono io la causa“

Lo sfogo del padre di Manuel Bortuzzo sarebbe stato raccolto in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, in cui l’uomo avrebbe dichiarato di non avere alcuna responsabilità nella fine della relazione tra i due giovani.

“Non sono io la causa dell’addio“, avrebbe dichiarato ai microfoni della rivista, spiegando inoltre che suo figlio avrebbe attentamente valutato la decisione di concludere il rapporto.

Franco Bortuzzo avrebbe sottolineato quanto già ipotizzato durante l’esordio della love story: “I mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi“. Dietro il naufragio della storia, secondo questa lettura, ci sarebbe una incompatibilità di tenore insormontabile tra i due. La scelta di Manuel Bortuzzo, secondo il papà, non sarebbe stata avventata ma ponderata e meditata con maturità.

Dall’altra parte ancora Lulù Selassié, convinta di essere stata in qualche modo “ostacolata”.