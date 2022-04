Manuel Bortuzzo e Lulù, un gesto del papà di lui getta ombre sulla loro storia dopo la rottura: esplode il caso

Sulla burrascosa fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si continua a parlare da ore. Adesso, ad alimentare ulteriormente il mistero sulla vicenda, è intervenuto il papà del ragazzo attraverso un gesto sui social, in cui ha messo un like di apprezzamento al commento di un utente sulla rottura tra i due ex gieffini. Commento che getta ombre sul presunto “bluff” della loro storia d’amore a Cinecittà.

Manuel e Lulù: dietro l’addio la famiglia di lui, l’accusa della Princess

Continua ad alimentare mistero e polemiche la notizia della rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono detti addio dopo poche settimane dalla fine del reality, attraverso l’annuncio ufficiale del nuotatore.

Anche la Princess è intervenuta sulla questione, parlando di “terze persone” che si sarebbero messe in mezzo alla loro storia d’amore, di fatto boicottandola.

I “responsabili” della rottura sarebbero il papà e, più in generale, la famiglia di Manuel Bortuzzo. A svelarlo è stata la stessa Lulù attraverso alcune successive Instagram stories, in cui ha espresso il suo dispiacere per la relazione naufragata e ha attaccato i parenti di lui: “Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità.

Cosa che ahimé sono qui per dirvi che non c’è mai stata“.

A distanza di poche ore, ad alimentare il mistero sulla vicenda è stato il papà di Manuel Bortuzzo. Il signor Franco ha infatti messo un like su Instagram al commento, piuttosto sibillino, di un utente.

Commento che getta ombre significative sul reality e sul presunto “bluff” della loro storia d’amore. “La verità è che quella storia non doveva partire, prima era spinta dagli autori, poi Manuel” si legge in un frammento del commento, secondo il quale il loro flirt a Cinecittà sarebbe stato montato ad hoc dagli autori del GF Vip.

E fa ancora più specie, oltre al presunto retroscena sulla coppia, che il papà di Manuel abbia messo like a questo commento, come ad apprezzare tale riflessione fatta sulla storia tra il figlio e Lulù nella Casa. Il gesto social da parte del padre del nuotatore ha scatenato anche la reazione del web, che ha difeso a spada tratta la Selassié.

Sticazzi se il figlio viene dipinto come burattino del gf o gran furbone, c’è la lode ai genitori quindi Frank mette like, un genio quest’uomo pic.twitter.com/8maJSqgVq3 — Rainbow 🧚🏻‍♀️ (@rainbow20202020) April 26, 2022

franco bortuzzo talmente imbarazzante che nemmeno legge la parte in cui dipingono il figlio come una marionetta degli autori del grande fratello a lui serve solo la parte in cui si parla male di lulù per mettere like, incommentabile se non per mezzo di svariate parolacce — 𝕁𝕆ℝ𝔻𝔼𝔼ℕ | 𝕄𝕆☾ℕ𝕂ℕ𝕀𝔾ℍ𝕋 𝔼ℝ𝔸 (@jordeenvision) April 26, 2022