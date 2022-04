Lulù Selassié spara a zero sul padre di Manuel Bortuzzo, dopo la rottura: “Non hanno mai mostrato simpatia”

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip6 e tra i due è nato, da subito, un grande feeling. Inizialmente, però, lo sportivo è sembrato restio sulla possibilità di cominciare un rapporto amoroso con la principessa. In seguito, però, gli ex coinquilini si sono dichiarati amore e hanno deciso di convivere anche dopo la fine del reality show.

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo hanno parlato spesso della possibilità di avere dei figli insieme, ma, il nuotatore ha recentemente annunciato la fine della storia d’amore con la principessa. Manuel Bortuzzo è stato anche avvistato con la sua ex.

Lulù Selassié ha confermato la separazione dallo sportivo e su Instagram ha spiegato anche le motivazioni i questa decisione drastica.

Lulù Selassié spiega le motivazioni dell’addio a Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo non stanno più insieme. La principessa ha voluto dare la sua versione dei fatti, riguardo la separazione dal nuotatore: “In queste ultime settimane io e Manuel siamo stati al centro di tanto gossip e fake news. Sono qui per spiegarvi, con sincerità, cosa è successo e cosa ha portato a tutto ciò. È facile dare la colpa a me per esserci lasciati, è facile dare la colpa a chi come me, a differenza di altri, si è sempre mostrata dentro la casa del GF VIP per ciò che è.

Ma vi tranquillizzo, purtroppo No, non è per colpa del mio carattere se io e Manuel ci siamo lasciati“.

Lulù Selassié ha spiegato che la famiglia di Manuel Bortuzzo è alla base della loro discordia. Secondo la principessa la famiglia dello sportivo non le ha mai portato rispetto, in particolare il padre: “Sin da quando ero all’interno della casa il padre di lui, e tutto il contesto attorno, non hanno mai mostrato simpatia e speso belle parole nei miei confronti, ma mi aspettavo che nella vita reale le cose sarebbero cambiate e che mi avrebbero dimostrato rispetto e sincerità.

Cosa che ahimé sono qui per dirvi che non c’è mai stata“.

Lulù Selassié svela la verità sull’unfollow del suocero

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è arrivata dopo che alcune circostanze avevano fatto pensare a delle problematiche in corso.

In particolare il padre del nuotatore e suo fratello sembrava avessero tolto il Segui alla principessa su Instagram. Ma Lulù Selassié ha detto la sua anche su questa circostanza “Non è vero che io e mia sorella Clary siamo state unfollowate dal Signor Franco, ma la realtà è che siamo state noi a bloccarlo su Instagram per motivi che non voglio esternare“.

Infine la principessa ha rivelato di essere stata lasciata dal nuotatore via comunicato stampa: “Con Manuel si è chiuso un capitolo importante della mia vita e mi dispiace averlo scoperto ufficialmente, come voi, in maniera pubblica con un comunicato all’ANSA. Mi ha fatto tanto male. Ma una cosa non riuscirò mai a fare, ferirlo, è l’ultima cosa che voglio… Proverò ad andare avanti… ‘Si chiude una porta, si apre un portone’, ho imparato a pensare in questo modo“.