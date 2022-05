L’isola dei famosi anticipazioni: il reality show di Ilary Blasi tra nuovi ingressi ed eliminazioni. I nomi

L’isola dei famosi torna in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:30 di venerdì 6 maggio 2022. Scopri le anticipazioni del reality show condotto da Ilary Blasi.

Ilary Blasi conduce una nuova puntata de L’isola dei famosi che fa compagnia al pubblico di Canale5 nella prima serata di venerdì 6 maggio 2022. A partire dalle ore 21:30 circa la il pubblico scoprirà in primis cosa ne sarà dei tre agguerriti naufraghi in nomination che non vogliono retrocedere con i loro sogni di vittoria su Playa Sgamada. Il televoto sancirà chi sarà il meno votato tra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis. Lo scopriranno anche gli opinionisti al fianco della conduttrice Vladimir Luxuria e Nicola Savino che saranno pronti ad analizzare le dinamiche introdotte dalle nuove concorrenti attese al loro debutto nel reality.

Sull’isola dovrebbero infatti sbarcare Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger.

L’isola dei famosi: il tredicesimo appuntamento con il reality

Venerdì 6 maggio 2022 su Canale 5 ed in diretta anche sulle piattaforme streaming di Mediaset va in onda il nuovo appuntamento con L’Isola dei famosi. Ilary Blasi torna al timone del racconto del programma per svelare chi dovrà sbarcare a Playa Accopiada tra Clemente Russo, Nick Luciani e Nicolas Vaporidis.

I fan scopriranno come hanno votato a partire dalle ore 21:30 nel racconto condito dai commenti pepati di Vladimir Luxuria e Nicola Savino e dalle narrazioni dell’amato inviato Alvin.

L’isola dei famosi: i possibili nuovi ingressi di questa sera

Dopo la notizia del prolungamento ufficiale della trasmissione, si consolidano le voci su chi potrebbe entrare in gioco per portare nuova linfa alle dinamiche sull’isola dell’Honduras e consentire così di andare avanti fino a giugno.

In tal senso vi avevamo già parlato della notizia della prossima entrata in gioco di Maria Laura De Vitis anche se i rumors riportati da Fanpage.it fanno il nome di Mercedesz Henger come primo ingresso di serata. A fare il paio con le due nuove naufraghe, come riportato dal sito, ci dovrebbe essere anche l’ingresso di Fabrizia Santarelli.