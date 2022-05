Martina Colombari parla del suo rapporto con il figlio Achille: “Ci sta dando del filo da torcere”

La bellissima Martina Colombari ha da temo messo su famiglia con Billy Costacurta, che ha sposato nell’ormai lontano 2004. Dal loro amore è nato Achille, che tra qualche mese compirà 18 anni. Un’età solitamente molto delicata e sembra che il ragazzo non faccia eccezione. Lo ha rivelato la stessa showgirl nel corso di una lunga intervista rilasciata di recente.

Martina Colombari su suo figlio Achille: “È un ragazzo un po’ complicato”

Correva l’anno 1996 quando Martina Colombari e Billy Costacurta si sono visti per la prima volta e da allora non si sono più lasciati. La coppia è convolata a nozze nel 2004 e dalla loro unione è nato Achille, che oggi ha quasi 18 anni.

Un periodo in cui i ragazzi solitamente attraversano grandi cambiamenti e, in tal senso, il ragazzo non fa eccezione. Lo ha rivelato sua madre nel corso di una lunga chiacchierata con Grazia, nel quale ha parlato del suo rapporto con il marito e con sui figlio.

Sul ragazzo la donna ha dichiarato: “È un ragazzo un po’ complicato. In questa fase dell’adolescenza ci sta dando del filo da torcere – racconta la Colombari – la sua è una generazione molto condizionata dai social, dal desideri di avere tutto subito. Oggi devo essere severa con lui, ma ricordo quando era piccino e mi si rannicchiava in braccio“.

Per altro non è la prima volta che la showgirl parla di suo figlio e dei problemi che si sono creati in famiglia. Non troppo tempo fa ha infatti rivelato di aver chiesto aiuto ad uno psicologo per riuscire a superare alcune liti avute in casa con il ragazzo.

Martina Colombari, il segreto della sua relazione con Billy Costacurta

Se però il suo rapporto con il figlio Achille al momento sta attraversando una fase delicata, con il marito Billy fortunatamente non ci sono problemi, anzi, il loro è un lungo matrimonio felice.

Ovviamente ogni coppia ha i suoi segreti per riuscire a trovare l’armonia e la showgirl ha approfittato dell’intervista per rivelarne qualcuno.

“Credo che il nostro segreto sia l’aver sempre rispettato lo spazio dell’altro, senza mai mettere becco. Non ci siamo annullati a vicenda e nello stesso tempo abbiamo curato i momenti di condivisione normali: viaggiare, andare al ristorante o a una mostra” ha raccontato ai microfoni di Grazia la showgirl.

D’altra parte che il loro fosse un amore da favola si poteva evincere anche dalle precedenti interviste della donna. Raccontandosi a La Vita in Diretta la donna ha infatti speso parole al miele per la sua dolce metà, spiegando anche che l’ex calciatore l’ha conquistata subito e che sarebbe disposta a risposarlo anche subito.