Maurizio Costanzo sulla lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: “C’era un clima nobile da osteria”

Qualche giorno fa il Maurizio Costanzo Show è tornato a far parlare di sé per una lite scoppiata durante la registrazione del programma che ha visto protagonisti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini e i due, stando alle foto diffuse in questi giorni, sarebbero arrivati addirittura allo scontro fisico. Nelle ultime ore anche il conduttore del programma è intervenuto per commentare la situazione, non rinunciando però alla sua ironia.

Durante le registrazioni del Maurizio Costanzo Show si è consumata l’ennesima lite, che questa volta ha visto come protagonisti Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini.

Stando ai primi report diffusi in rete, sembra che i due abbiano iniziato a discutere a causa delle loro posizioni agli antipodi sulla guerra in Ucraina e che alla fine sarebbero praticamente arrivati alle mani sotto gli occhi sconcertati degli altri invitati.

In queste ore è intervenuto lo stesso conduttore del programma a commentare la situazione, non rinunciando ovviamente alla sua solita ironia. Durante la diretta di Facciamo finta che, il programma radiofonico condotto insieme a Carlotta Quadri, Costanzo ha così parlato della lite: “C’era un clima nobile da osteria, è la vita: se io vado in un’osteria ci sono alcuni che non sono d’accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è questa“.

A dare manforte a questo punto di vista è intervenuto anche Tommaso Zorzi, che da tempo è ormai ospite fisso del programma: “Sono quaranta anni che su quel palco vanno in onda spaccati di vita, spaccati di personaggi che hanno i loro lati, i loro spigoli e le loro curve – sottolinea l’ex gieffino – E chi siamo noi per censurarli? Poi uno o si autocensura oppure si assume la responsabilità di quello che fa“.

”Oppure vi assumete voi di non guardarlo” conclude poi Costanzo.

Scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: il racconto di Al Bano

Tra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show che hanno assistito in diretta allo scontro tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini c’era anche Al Bano – che per altro ha avuto un ruolo chiave nella rissa tra i due.

Il cantante infatti avrebbe offerto la sua posizione sulla guerra in Ucraina autodefinendola “pericolosa e poco elegante“.

Ciò sarebbe bastato a portare Sgarbi e Mughini ad uno scambio di opinioni che ben presto si è tramutato in qualcosa di più.

Di recente dunque, anche Carrisi ha raccontato la sua versione dei fatti, sottolineando di essere anche rimasto sconvolto da ciò che è successo in studio.

“Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia – ha spiegato al Corriere – [Mughini] si è alzato ed è andato verso Sgarbi” che si “è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte“. Una situazione al limite, che il cantante ha definito “uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson”.