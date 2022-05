Rissa Sgarbi-Mughini al Maurizio Costanzo Show: il racconto di Al Bano, “sono sconvolto”

Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono stati ultimamente protagonisti di una rissa nel corso della registrazione della nuova puntata del Maurizio Costanzo Show in onda sta sera, mercoledì. Il tema del dibattito sarebbe, a quanto si apprende da alcune indiscrezioni, la guerra in Ucraina che li vedeva in posizioni opposte. In queste ore, al Corriere, arriva anche la versione di Al Bano, che ha avuto una posizione chiave nella rissa.

Rissa Sgarbi-Mughini: Al Bano “sconvolto”

Al Bano ha recentemente commentato la rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show, dicendosi “abbastanza sconvolto” perché “spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia”.

Raccontando l’accaduto ha detto che “Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin”.

Prima che il cantante potesse rispondere, però, “non richiesto è intervenuto il signor Mughini”. Da lì tutto sarebbe degenerato, “è scoppiata una rissa pazzesca”. Mughini, secondo quanto racconto da Al Bano, “si è alzato ed è andato verso Sgarbi” che si “è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte”, definendo la rissa scoppiata tra i due “uno scontro Muhammad Ali – Mike Tyson”.

Sgarbi a quel punto “è caduto indietro con la sedia, spinto da Mughini”, mentre un quadro dello studio gli sarebbe caduto “a 5 centimetri dalla faccia“. A quel punto Al Bano e Iva Zanicchi sarebbero intervenuti, provando a sedare la rissa.

Sgarbi-Mughini: le ragioni della rissa

L’intervistatore chiede ad Al Bano quale sia la sua opinione sulla vicenda, definita dallo stesso cantante “pericolosa e poco elegante”. Secondo il cantante la ragione sarebbe della vecchia ruggine che c’è tra Sgarbi e Mughini, “uno non sopporta l’altro, mondi diversi”.

Costanzo avrebbe cercato una mediazione tra i due uomini, che si sarebbero anche scambiati “un segno di pace”, ma “nessuno dei due era d’accordo, c’è stato un saluto con il pugno”.

Sempre secondo la ricostruzione di Al Bano della rissa, Mughini avrebbe interrotto il suo intervento dicendo che “gli esponenti di musica leggera non devono parlare di politica”. Per Al Bano l’interruzione sarebbe stata “un gravissimo errore”, Sgarbi avrebbe preso le difese del cantante, e da lì la rissa.

Al Bano sottolinea infine di non volere delle scuse da Mughini, che dopo la trasmissione sarebbe anche andato a sottolineare di non avere nulla contro il cantante. “Io sono tranquillo”, “ma certo vedere due uomini di cultura che si scontrano… non lo accetto”.