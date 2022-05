Profuga ucraina si risveglia dal coma ascoltando la musica dei Maneskin: emozione all’ospedale di Torino

Una ragazza di 16 anni, in fuga dalla guerra in Ucraina, si è risvegliata dopo due mesi di coma a Torino: i medici le hanno fatto ascoltare la musica dei Maneskin.

Sollievo e commozione per una giovanissima profuga ucraina che si è risvegliata dopo due mesi di coma. Succede a Torino, dove i medici le hanno fatto ascoltare un brano della sua band preferita, i Maneskin, riuscendo a strapparla dal coma.

Profuga ucraina si risveglia dal coma grazie a un brano dei Maneskin: commozione al CTO di Torino

Ha 16 anni e ha cercato di fuggire dalla guerra in Ucraina, il suo Paese di origine, insieme al padre. Durante la fuga da Kiev, però, un incidente d’auto uccide sul colpo il padre e lascia lei in coma: è il 24 febbraio. Grazie alla rete di associazioni di solidarietà MirNow e al lavoro dei volontari, la 16enne viene trasportata prima all’ospedale di Leopoli e infine arriva a Torino, all’ospedale CTO.

Qui la ragazza viene ricoverata in terapia intensiva, restando in coma per oltre 2 mesi. Almeno fino a oggi, venerdì 6 maggio, quando si è risvegliata ascoltando i brani più acclamati della sua band preferita, i Maneskin: Zitti e Buoni, Mammamia, Coraline, I Wanna Be Your Slave e Beggin’.

16enne ucraina si risveglia dal coma ascoltando i Maneskin, come sta ora

La ragazza “È una loro grande fan e, ascoltando una loro canzone, ha espresso emozione“, riferisce Ansa riportando le parole di Maurizio Beatrici, direttore della struttura complessa di neuro riabilitazione.

Ora la 16enne, fuggita dalla sua casa e dal suo Paese distrutti dalle bombe e dal conflitto contro la Russia, potrà cominciare un percorso di riabilitazione.

Secondo quanto spiegato dai medici, sarà seguita e assistita non solo dal personale medico ma anche da mediatori culturali e da psicologi.

Proprio il capoluogo piemontese sarà il palcoscenico tra pochissimi giorni dell’Eurovision Song Contest, che inizierà il 10 maggio e proseguirà fino al 14 maggio. L’Italia ospita l’edizione di quest’anno proprio grazie alla vittoria dei Maneskin nel 2021, lo stesso anno che ha visto Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan trionfare anche al Festival di Sanremo.