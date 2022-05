Soleil Sorge smette di seguire su Instagram Alex Belli e le sorelle Selassié: la motivazione e le sue parole

Il Grande Fratello Vip si è concluso da qualche mese, ma le dinamiche create all’interno della Casa più spiata d’Italia continuano a fare chiacchierare gli ex coinquilini e i telespettatori che li hanno seguiti. Tra di essi alcuni hanno notato che Soleil Sorge ha smesso di seguire Alex Belli e le sorelle Selassié su Instagram. La diretta interessata ha voluto spiegare il motivo di questo suo gesto, per non creare malintesi.

Solei Sorge: spiega perché ha smesso di seguire Alex Belli e le Selassié

Già qualche tempo fa Soleil Sorge su Instagram aveva annunciato il suo desiderio di eseguire delle “pulizie di primavera” tra i suoi contatti. E così è stato. Infatti, pochi giorni dopo l’influencer, opinionista de La Pupa e Il Secchione Show, ha tolto il follow ai suoi ex coinquilini Alex Belli, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié.

Invitata da Barbara d’Urso ha voluto chiarire la situazione e le motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto. Soleil, infatti, ha spiegato:

“Sul mio rapporto con Alex non c’è molto da dire, come un po’ tutti hanno visto, io e Alex abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto dentro la Casa, finché le cose si sono un po’ andate a rovinare. È stato quello che mi ha portato a tagliare i rapporti con lui fuori la Casa.

Il bene resta, ma l’ho defollowato. – Poi ha continuato parlando implicitamente delle sorelle Selassié – Ho defollowato lui e altra gente perché vedevo dei teatrini che a me non piacciono sinceramente. Sai un po’ questa voglia di visibilità che porta la gente a esaltare, a esasperare le cose”. Infine ha concluso la sua spiegazione: “Quindi ho deciso in quel momento di defolloware un po’ di gente che mi stava simpatica prima, ma non più, e non ho più interesse di avere a che fare con loro, non ci siamo più sentiti”.

Alex Belli e le sorelle Selassié, i gossip dopo il Gf Vip

Al GfVip abbiamo potuto notare come il modo di fare di Alex Belli sia sempre molto teatrale.

Per quanto riguarda le sorelle Selassié, specialmente Jessica e Lulù, esse in questi giorni sono tornate alla ribalta del gossip. Lulù si è lasciata con Manuel Bortuzzo e la loro rottura è stata come un fulmine a ciel sereno per tutti i loro fan più affiatati. Jessica, invece, è stata paparazzata a Roma in dolce compagnia di un ragazzo che molti hanno riconosciuto come Simone Bonaccorsi, molto amico di Alex Belli.