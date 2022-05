Uomini e Donne anticipazioni 6 maggio: Ida Platano vuota il sacco su Riccardo Guarnieri, i reali sentimenti

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 6 maggio, Ida Platano svelerà di volere qualcosa in più di un'amicizia dal rapporto con Riccardo Guarnieri.

Da quando Riccardo Guarnieri ha deciso di riprendere il suo posto nel parterre di Uomini e Donne, il suo ritrovato feeling con Ida Platano ha fatto parlare e ha destato dei sospetti. Infatti, il cavaliere e la dama sono sembrati piuttosto complici e, spesso, scambiano delle chiacchiere e ballano insieme.

Soprattutto Tina Cipollari ha attaccato la ex coppia, sospettando un possibile ritorno di fiamma tra i due. Anche Gloria Nicoletti, che è uscita per un po’ di tempo con Riccardo Guarnieri ha visto qualcosa in più nella vicinanza tra i due protagonisti del dating show.

Uomini e Donne anticipazioni 6 maggio: il chiarimento tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono sempre più complici a Uomini e Donne. Tanto che è stato ipotizzato un possibile ritorno di fiamma tra i due. Gloria Nicoletti ha anche accusato il cavaliere di essere tornato nel dating show solo per la dama.

Riccardo Guarnieri ribadirà, ancora una volta, di volere solo un’amicizia con la sua ex.

Ida Platano, invece, confesserà di vedere tra di loro qualcosa di più di un’amicizia, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 6 maggio: Riccardo Guarnieri chiarisce anche con Gloria Nicoletti

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 6 maggio, Riccardo Guarnieri sarà un protagonista indiscusso. Il cavaliere tarantino avrà un chiarimento con Ida Platano, ma, anche con Gloria Nicoletti ci sarà uno scambio.

I due protagonisti del parterre parleranno nuovamente della loro breve conoscenza, ma la dama avvertirà il cavaliere che per lei, ormai, è tutto finito.

Gloria Nicoletti, infatti, racconterà di essere uscita con una nuovo cavaliere e di averlo, anche, baciato.