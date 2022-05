Amici 21, Maria De Filippi conduce la semifinale: chi arriverà in finale. Anticipazioni

Amici21 condotto da Maria De Filippi mette in scena la sua semifinale sabato 7 maggio 2022 ovviamente su Canale5 a partire dalle ore 21:30 circa. Ecco i talenti che si daranno battaglia per conquistare l'ambitissima finale.

Canale 5 nella prima serata di sabato 7 maggio 2022 propone al suo folto pubblico la delicatissima semifinale di Amici. La trasmissione creata e condotta da Maria De Filippi è arrivata ad un passo dallo svelare il vincitore di questa edizione che sarà il successore della simpatica e talentuosa Giulia Stabile. A darsi battaglia per strappare il biglietto per l’atto conclusivo del programma saranno i sette talenti rimasti in gara che dovranno convincere ancora una volta la giuria che vede impegnati Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Amici: la semifinale del talent

Il serale di Amici si conclude questa sera sabato 7 maggio 2022 svelando la registrazione della semifinale del talent.

Canale 5 ospita l’ottava puntata del ricco di emozioni ed appassionante show condotto con un successo inarrestabile da Maria De Filippi e che svelerà chi combatterà per essere eletto come erede di Giulia Stabile.

Ultima puntata nella quale i maestri Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ed anche Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro daranno una mano decisiva ai loro talenti giudicati da Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia, prima dell’atto conclusivo del programma che andrà in onda domenica 15 maggio 2022.

Amici anticipazioni: cosa succederà nella semifinale

Se non hai pazienza di guardare l’appuntamento di questa sera in onda a partire dalle ore 21:30, puoi leggere gli spoiler che vi abbiamo riportato dopo la registrazione della semifinale avvenuta mercoledì scorso.

A darsi battaglia in semifinale sono rimasti ben sette talenti tra cantanti e ballerini ovvero Luigi, Alex, Dario, Michele, Albe, Serena e Sissi, che sono ovviamente tutti pronti a conquistare a colpi di esibizioni la giuria che gli ha visti esibire durante tutto il corso della loro avventura ad Amici.

Un ruolo determinante lo avranno nuovamente Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto di Savoia prima di lasciare la parola al pubblico che voterà il suo vincitore settimana prossima.