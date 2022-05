I 4 segni più sospettosi dello Zodiaco, scettici e selettivi: qualche trucco per guadagnare la loro fiducia

Ogni segno zodiacale possiede determinate peculiarità. Essere sospettosi può essere un atteggiamento innato o sviluppato nel tempo a causa di esperienze vissute. Un tradimento, un inganno una delusione amorosa: tutto può inserire nella nostra mente il tarlo del dubbio.

Che sia considerato un pregio o un difetto, la diffidenza è parte di ogni segno zodiacale, ma qualcuno in particolare manifesta più problemi di fiducia rispetto ad altri.

Dopo l’articolo sui 3 segni più buoni, ecco i 4 segni più sospettosi dello zodiaco.

Acquario: riservati e selettivi

I nati sotto il segno dell’Acquario tendono ad essere piuttosto riservati e il gruppo di persone su cui decidono di fare affidamento è ben ristretto e selezionato.

Spesso risultano concentrati più su loro stessi che sugli altri e può capitare che si trovino in difficoltà a gestire situazioni complicate con altre persone.

All’apparenza sembrano cordiali ed espansivi, ma in realtà nascondono bene le loro emozioni e i loro segreti. Sono capaci di analizzare a fondo ogni situazione, per questo si aprono con qualcuno soltanto quando sanno di potersi fidare veramente. Questo è sicuramente un atteggiamento caratteristico delle persone diffidenti che, però, può proteggere da esperienze poco piacevoli.

Leone: indipendenti e istintivi

Il segno del Leone tende a fidarsi poco degli altri, specialmente in caso di delusioni. Chi è nato sotto questo segno è una persona particolarmente indipendente e questo, spesso e volentieri, lo porta ad isolarsi.

Essendo caratterizzati da uno dei segni più testardi dello zodiaco, i nati sotto il segno del Leone sono spesso convinti di avere ragione e, quando qualcosa non torna, chiudono la questione. Sono sempre pronti a mettere in dubbio ciò che sentono, il loro istinto è quello di non fidarsi delle persone che li circondano e difficilmente esternano emozioni e sentimenti.

Scorpione: intuitivi e pericolosi

I nativi del segno dello Scorpione sono molto intuitivi. Tendono a capire immediatamente le persone di cui si possono fidare, essendo particolarmente empatici. Allo stesso tempo, se una persona non dovesse convincere uno Scorpione, quest’ultimo potrebbe tenerla d’occhio per molto tempo.

Hanno quasi un sesto senso sugli altri e questo li aiuta nelle relazioni interpersonali: nessuno può prendere in giro uno Scorpione, ed è meglio non provarci. Sanno essere molto pericolosi quando qualcosa non torna.

Toro: testardi e scettici

Tenaci e caparbi, i nati sotto il segno del Toro fanno parte di quella categoria di persone che “si legano al dito” ogni cosa. Sono piuttosto guardinghi e poco inclini a fidarsi immediatamente di qualcuno.

Il Toro è molto scettico: analizza le situazioni, i pro e i contro, studia a fondo la persona che ha davanti. Se qualcosa non lo convince, fa di tutto per provare di avere ragione.

Da un lato, questo atteggiamento aiuta i Toro a proteggersi dalle delusioni, ma dall’altro la loro testardaggine può portarli a privarsi di esperienze interessanti.