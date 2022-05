I 3 segni più buoni dello Zodiaco: gentili e pazienti, sono ottimi consiglieri e compagni di vita

I segni zodiacali sono, in gran parte, differenti uno dall’altro e tendono ad agire ed entrare in contatto con il mondo circostante in modi e maniere diverse. Ci sono, tra tutti e 12 gli abitanti dello Zodiaco, segni che possiedono un carattere particolarmente gentile e buono, lontano da invidie e arroganza. La loro compagnia è davvero speciale e sanno, sicuramente, far sentire a proprio agio chiunque abbiano di fronte o all’interno della loro casa.

Bontà e dolcezza: Acquario

Il segno dell’Acquario si posiziona in cima alla classifica e ottiene, così, la medaglia d’oro in fatto di bontà e dolcezza.

Il suo temperamento attivo e spensierato gli permettono di essere davvero ottimi amici e consiglieri, sempre pronti a sollevarvi dalle macerie della negatività. Su di loro si può sempre contare e sapranno sicuramente come farvi ritornare il sorriso, anche solo con una passeggiata immersi nella natura o quattro chiacchiere davanti ad un caffè.

Testardaggine e gentilezza : Capricorno

Anche se sembra quasi assurdo, il segno del Capricorno si merita la medaglia d’argento di questa competizione. Molto spesso questo segno tende ad allontanarsi dalle persone per raggiungere, con durezza e perseveranza, i suoi obiettivi professionali e personali, ma non è del tutto un pezzo di ferro come si potrebbe credere.

La loro bontà nasce dalle piccole cose ed è per questo anche la più inaspettata e attesa.

Amicizia e saggezza: Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario incarnano maggiormente l’ideale di amico-insegnante, pronto a darvi sempre nuove dritte su qualsiasi situazione o evento, senza mai eccedere in superbia e egocentrismo. Spiriti temerari e stimolanti, non si lasciano perdere il richiamo dell’avventura e sapranno anche farvi entrare nel gruppo per non lasciare mai la vostra mano nel momento del bisogno.

Questo segno è un compagno di vita davvero speciale.