L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: tutto ciò che c’è da sapere sul terzo capitolo della saga

L’era glaciale 3 – L'alba dei dinosauri va in onda su Italia1 sabato 7 maggio 2022. Scopri la trama, il cast vocale e le curiosità del film in onda dalle ore 21:30.

Sabato 7 maggio 2022 su Italia1 continua l’epopea preistorica della divertente ciurma con il bradipo Sid, Manny il mammut, e con la paurosa ma dal cuore d’oro tigre Diego. A partire dalle ore 21:20 viene trasmesso L’era glaciale 3 –L’alba dei dinosauri, terzo episodio della fortunata saga nel quale i nostri amati protagonisti allargano la squadra per vivere una nuova avventura che li metterà di fronte a nuovi pericolosi predatori. Mentre Ellie e Manny stanno aspettando un bambino e vivono questo momento con preoccupazione, Diego sente di non avere più lo smalto di una volta mentre Sid ne combina nuovamente una delle sue.

La trama, le curiosità ed il cast vocale del film.

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: le curiosità ed il cast vocale della pellicola

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (dal titolo in lingua originale di Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs) è un film d’animazione del 2009 diretto da Carlos Saldanha, noto regista di pellicole d’animazione brasiliano che ha firmato successi come Rio ed anche il secondo fil di questa gloriosa ed apprezzata saga dal titolo di L’era glaciale 2 – Il disgelo.

Il film arriva proprio dopo il successo del capitolo precedente riproponendo tutti gli amati personaggi che hanno conquistato il cuore di grandi e piccini.

Nella versione italiana ritroviamo al completo il cast vocale formato da Claudio Bisio a dare la voce al bradipo Sid, Leo Gullotta per quella di Manny il mammut e Pino Insegno a dare voce alla tigre Diego e Roberta Lanfranchi ad interpretare il Mammut femmina di nome Ellie.

Una curiosità riguarda il nuovo personaggio di Eddie che nella versione italiana prende la voce di Lee Ryan, noto cantante facente parte della boy band dei Blue.

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri: la trama della pellicola

Ellie e Manny sono pronti per diventare genitori anche se le comprensibili ansie li rendono molto agitati e tra le nuvole.

A dare loro ulteriormente da pensare ci sarà la solita bravata di Sid che si ritrova in un mondo sotterraneo abitato dai dinosauri. A porre rimedio alla nuova pericolosa avventura ci dovrà pensare anche Diego, convinto ormai di aver perso lo smalto di un tempo ma che si farà valere nuovamente.