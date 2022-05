Massimo Ranieri dimesso dall’ospedale Cardarelli di Napoli: le sue condizioni dopo la caduta dal palco

Massimo Ranieri si trovava a Napoli per uno spettacolo, durante l'esibizione non si sarebbe accorto di essere arrivato al limite del palco e così sarebbe caduto.

Massimo Ranieri è stato dimesso dall’ospedale Caldarelli di Napoli. Dopo il brutto spavento dovuto alla caduta dal palco, il cantante può tornare a casa per completare la sua convalescenza. Ranieri è stato vittima di uno spaventoso incidente durante il concerto di venerdì sera a Napoli; il cantante è caduto dal palco intorno alle 9 di sera e immediatamente soccorso. Ricoverato in ospedale, i medici hanno constatato la rottura di una costola.

Massimo Ranieri torna a casa: come sta il cantante

Massimo Ranieri potrà completare la sua convalescenza a casa, il cantante è stato da poco dimesso dall’ospedale, a riferirlo è Ansa.

Il cantante ha riportato la rottura della VII costola durante la caduta e per questo dovrà seguire un percorso anche di riabilitazione.

Massimo Ranieri si trovava al teatro Diana, Napoli, per lo spettacolo musicale Sogno o son desto, è caduto durante la sua esibizione. Secondo quanto si vede in un video pubblicato da Il Meridiano News, il cantante, così preso dal momento, non si sarebbe accorto del vuoto davanti a lui e così è caduto dal palco.

Inizialmente non tutti si sarebbero accorti della caduta, tant’è che i musicisti hanno continuato a suonare (solo qualche nota) finché qualcuno ha urlato il nome del cantante.

A quel punto le immagini si interrompono, riprendendo i primi momenti di grande spavento.

Il ricovero in ospedale di Massimo Ranieri

Il cantante ha riportato fortunatamente solo una frattura alla costola.

Inizialmente si temeva un trauma cranico, un timore scongiurato fin dalla prima visita. Il cantante, è stato reso noto immediatamente dopo la caduta, è stato sempre cosciente.

Oltre alla costola rotta, Massimo Ranieri ha riportato diverse ecchimosi e dolore; fin da subito il suo staff ha rassicurato lo stato dell’artista e ha anche smentito l’ipotesi iniziale legata al malore.

Sempre attraverso lo staff, il cantante ha manifestato anche il dispiacere di essere stato costretto ad interrompere lo spettacolo.