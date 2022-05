Battleship: la trama, il cast e il trailer del film con la cantante Rihanna in onda su Italia1

Italia1 nella prima serata di domenica 8 maggio 2022 propone il film ispirato aal celebre gioco da tavolo della la battaglia navale, con la minaccia che questa volta non è rappresentata da dalle barchette di plastica ma bensì da una pericolosa specie aliena giunta sulla Terra per conquistarla. La pellicola dal titolo di Battleship torna sul piccolo schermo a partire dalle ore 21:20 e ci mostrerà la lotta tra la marina americana e la razza aliena che abita il Pianeta G che giunge sulla Terra per una futura invasione.

Scopri il cast, le curiosità e la trama del film che vanta le presenze del divo Liam Neeson e della cantante Rihanna.

Battleship: le curiosità ed il cast del film

Battleship è un film del 2012 diretto dall’attore e regista Peter Berg. L’idea della pellicola sfrutta un progetto del 2009 che si era posto l’obiettivo di effettuare una trasposizione filmica del celebre gioco da tavolo schermo una trasposizione del famoso gioco da tavolo conosciuto come Battaglia navale. La realizzazione ha subito fasi alterne dovute alla scelta della location delle battaglie con le scene che furono successivamente girate alle Hawaii.

Una interessante curiosità riguarda il regista e le navi aliene, che vennero denominate da lui in onore dei componenti della band dei Beatles ovvero Paul, George, John e Ringo.

Tra gli interpreti del film figurano Liam Neeson, volto noto della saga di Taken, gli attori Taylor Kitsch e Alexander Skarsgård oltre alla cantante di fama planetaria Rihanna, qui al suo debutto cinematografico.

Battleship: la trama della pellicola

Un gruppo di scienziati americani scopre l’esistenza di un pianeta molto simile alla Terra e cerca di stabilire un contatto mandando un messaggio per scoprire se vi sia vita ma le cose non vanno come sperato. Passato del tempo ricevono infatti una risposta non tanto da parte di una specie aliena alquanto paurosa, che arrivano sul nostro pianeta ed iniziano a seminare il panico nelle acque del Pacifico.

Presto la situazione degenera ed il mondo sarà alle prese con una gigantesca battaglia navale tra gli invasori e gli statunitensi.