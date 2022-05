Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 9 maggio a venerdì 13 maggio: trama

Un posto al sole torna in onda da lunedì 9 maggio 2022 a partire dalle ore 20:45 ovviamente su Rai3. Scopri cosa succede nella nuova settimana di programmazione della soap in onda fino a venerdì 13 maggio 2022.

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate in onda dal 9 maggio

Un posto al sole torna in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:45 di lunedì 9 maggio 2022, prendendo posto nella sua consueta fascia con l’episodio numero 5941 della sua lunghissima e longeva programmazione.

Il pubblico si imbatterà nelle nuove della soap godendosi i cinque nuovi episodi che li accompagneranno fino a venerdì 13 maggio 2022.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 9 maggio 2022

Riccardo ha fatto il passo falso più doloroso della sua vita essendo andato a letto con Virginia. Rossella non sembra aver capito nulla e vedendolo strano decide di fare il primo passo per riappacificarsi con lui, ma finalmente capisce che qualcosa non va.

Messo alle strette da Mariella, dopo una strenua resistenza, Guido è sul punto di confessarle che Sarti sta facendo il doppio gioco con Cerruti.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 10 maggio 2022

Riccardo è divorato dai sensi di colpa e finalmente prende una decisione drastica che avrà serie ripercussioni su Rossella che una volta per tutte scopre cosa si nasconde dietro il suo stato d’animo. Silvia inaspettatamente riceve una proposta da Giancarlo mentre Mariella decide di intervenire nel rapporto tra Cerruti e Sarti.

Niko vive un rapporto complicato con Alberto.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 11 maggio 2022

Eugenio porta a termine una delicata e vittoriosa operazione anti-camorra che però non si da per vinta e minaccia Viola. Rossella si trova a fare i conti con la dolorosa rottura con Riccardo. Silvia e Giancarlo ragionano sulle conseguenze che potrebbe avere sulla coppia un trasferimento a Bari per motivi di lavoro.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 12 maggio 2022

Marina continua a tenere sottocchio Lara mentre Roberto comincia a essere insofferente alle continue discussioni tra le due litiganti.

La Martinelli di contro farà una scoperta che la sconvolge. La cattura di un boss della malavita crea disagi nel quartiere mentre Bianca potrebbe essere finita nuovamente nei guai. Rossella vuole chiudere definitivamente con Riccardo mentre Mariella consiglia a Silvia di riflettere sul suo rapporto con Giancarlo.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 13 maggio 2022

Roberto pensa finalmente di togliersi da sotto le scatole Lara, ignaro che proprio la Martinelli abbia tra le mani una nuova carta vincente pronta a riaprire la partita. Dopo essersi confrontata con Bianca insieme ad Angela e Giulia, Viola si convince che la bambina non è la responsabile della scritta sulla lavagna della classe.

Niko e Alberto si scontrano per la gestione dello studio. Jimmy si vedrà costretto ad accettare l’aiuto della temibile Giuditta per i suoi compiti di scuola.