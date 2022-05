Alex Rina e Luigi Strangis di Amici convocati da Maria De Filippi: “Da tonti andare avanti così”, l’appello

L’eduzione 2022 di Amici è giunta, proprio alle battute finali. Infatti domenica 15 maggio è prevista la finale del talent show. Ad aggiudicarsi il posto da finalisti, per il ballo, sono stati Michele Esposito e Serena Carella.

Nelle sfide canore, invece si contenderanno la vittoria: Alex Rina, Albe, Luigi Strangis e Sissi. Tra i vari allievi della scuola di Canale 5 si sono create delle importanti amicizie, ma, a volte, sono sorte anche delle incomprensioni.

Alex Rina e Luigi Strangis stanno vivendo un momento difficile del loro rapporto, ma Maria De Filippi ha provato a riappacificare i due allievi.

Maria De Filippi prova a far fare pace a Alex Rina e Luigi Strangis

Nella semifinale di Amici, Dario Schirone è stato eliminato, tra le critiche di alcuni volti noti. Gli altri allievi rimasti nella scuola, invece, sono tutti stati promossi alla puntata finale di Amici. Tra i finalisti, anche Luigi Strangis e Alex Rina. I due cantanti, hanno, da qualche tempo, un rapporto un po’ conflittuale.

Maria De Filippi ha provato a far far loro pace: “Volevo se un secondo Alex e Luigi vanno nella stanza blu… Mi sarebbe piaciuto metterti di fronte a Luigi… Mi piacerebbe se voi faceste chiarezza… Anche a costo di non mandare in onda nulla, se voi non volete“.

L’appello per la pace della conduttrice televisiva ai due allievi è stato molto incisivo: “Avete condiviso 7 mesi qua dentro. Siete sempre andati d’accordo per tanti mesi, poi c’è stato qualche screzio nato forse per incomprensioni, silenzi, o altro, è un peccato buttarli via i mesi… Gli incontri nella vita sono abbastanza rari e a volte va conservato il buono degli incontri“.

La replica di Alex Rina e Luigi Strangis ad Amici

Maria De Filippi ha spinto Alex Rina e Luigi Strangis a chiarirsi. Il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha detto la sua opinione sulle motivazioni di questa lite: “Succedono tante cose in generale… Non so neanche io dirti come sono successe tante cose… Sapessi la risposta di tante cose, magari non le farei neanche… Come siamo finiti al non calcolarci… Sono successe delle cose, che hanno azionato altre cose”.

Anche Luigi Strangis ha spiegato il loro allontanamento, senza colpevolizzare il compagno: “Non sempre è rose e fiori. Ci sta ogni tanto qualche incomprensione, dovuta anche ai miei silenzi… Non darei mai la colpa ad Alex… Se c’è una colpa è di entrambi.

Uno perché non parlo e due perché lui non parla“.

Il cantante calabrese ha elencato i pregi e i difetti di Alex Rina: “La sua sfacciataggine… Un pregio che ammiro di Alex… A volte anche la freddezza… Quel pizzico di saggezza che ha… A volte è troppo testardo… Poco ragionevole“. Anche il compagno di scuola ha fatto le stesse confessioni: “Un prego sia il dosare le emozioni in dei punti e lasciarsi andare in altri“.

Maria De Filippi ha chiuso il suo appello, sottolineando ai due cantanti, che è sbagliato litigare per una competizione televisiva: “Qualche mezzo sorriso a vicenda vi scatta. Non voglio che sia stata la trasmissione… Ci sono tre squadre, ci son due ragazzi che cantano e che scrivono, è normale che ci sia, da parte di chi gestisce la squadra della competizione, che non deve incidere nei rapporti tra di voi… Da tonti andare avanti così”.