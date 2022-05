Dario Schirone criticato ed eliminato da Amici 2022, alcuni Vip prendono le sue difese: “Ma come si fa?”

Sabato 7 maggio è andata in onda la semifinale dell’edizione 2022 di Amici. Nel corso di quest’importante episodio del talent show, sono stati proclamati i finalisti. Sissi, Luigi, Alex e Albe per il canto, mentre a contendersi la vittoria del circuito ballo ci saranno Michele Esposito e Serena Carella.

A lasciare la scuola di Mediaset è stato Dario Schirone. Il ballerino è stato anche protagonista di una momento complicato, dopo delle critiche ricevute da Alessandra Celentano. Alcuni Vip, però, si sono schierati dalla sua parte sui social network.

Andreas Muller difende Dario Schirone su Instagram

Alessandra Celentano ha spesso criticato Dario Schirone durante le puntate serali di Amici 2022.

Il ballerino, durante la semifinale del talent show, è anche scoppiato a piangere per colpa della maestra.

Andreas Muller, ex professionista di Amici, ha deciso di dire la sua opinione sul ballerino, attraverso una lunga story, pubblicata su Instagram. Secondo l’artista, Dario Schirone è versatile e non si merita certi attacchi: “A trovarne di ballerini come Dario…Ognuno può valorizzare chi vuole sempre senza buttar mer**… Sei un ballerino versatile e talentuoso e ahimè sei sempre stato messo sotto pressione per far vedere realmente quanto sei forte“.

Andreas Muller si è detto dispiaciuto per il momento difficile vissuto da Dario Schirone: “Mi dispiace sentire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni. Mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona… Mi dispiace averti visto in preda a un attacco di panico ma sei stato un professionista”.

Rossella Brescia e Rita Pavone difendono Dario Schirone

Andrea Muller ha deciso di pubblicare una story su Instagram per esprimere la sua opinione su Dario Schirone.

Anche un’altra ex professionista del talent show ha detto la sua a riguardo su Twitter: “Ma come si fa a mortificare cosi un ragazzo????

“.

Ma come si fa a mortificare cosi un ragazzo???? #amici — Rossella Brescia (@rossbrescia) May 7, 2022

Al coro di difesa si è aggiunta Rita Pavone, che ha apprezzato la performance dell’allievo di Amici: “Dario ha tenuto testa al magnifico corpo di ballo. Erano un tutt’uno“.

Dario ha tenuto testa al magnifico corpo di ballo. Erano un tutt'uno. — Rita Pavone Official (@Rita_Pavone_) May 7, 2022

La cantante si è detta dispiaciuta per l’eliminazione del ballerino: “Mi dispiace per Dario. Tantissimo. Simpatia, dolcezza, bravura, è cresciuto tantissimo in queste puntate, ed una enorme energia acrobatica. Troverà, ne sono certa, tante opportunità di lavoro sulla sua strada e si prenderà allora tutte le rivincite che vorrà.

Never give up!“.