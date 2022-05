Arisa e Vito Coppola tra dolci baci e abbracci: le ultime foto social smentiscono i rumor sulla crisi

Da qualche giorno i fan di Arisa e Vito Coppola sono in totale fermento a causa di alcuni rumor che parlano di crisi tra i due. Fortunatamente proprio nelle ultime ore sono arrivati degli scatti social che smentiscono completamente le indiscrezioni. Sembra infatti che la coppia sia più unita che mai e che non ci sia l’ombra di un problema.

Arisa e Vito Coppola sono più uniti che mai, altro che crisi

Sembra proprio che tra Arisa e Vito Coppola proceda a gonfie vele, al contrario di quanto era stato rivelato da alcuni rumor degli ultimi giorni. La coppia infatti ha di recente partecipato al compleanno di Barbara D’Urso (che ha soffiato su 65 candeline) e sono stati immortalati proprio dalla conduttrice in atteggiamento romantico.

Altro che crisi, quindi, per la coppia d’oro di Ballando con le Stelle. D’altra parte la stessa Arisa di recente ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato del suo rapporto con il ballerino e ha affermato di essere piuttosto innamorata.

Arisa e Vito Coppola: la presunta crisi tra la cantante e il ballerino

Non è ben chiaro il motivo per cui i rumor sulla presunta crisi tra Arisa e Vito Coppola abbiano iniziato a circolare – dal momento che i due non hanno mai lasciato indizi social in tal senso e nelle interviste si sono mostrati sempre piuttosto sereni.

Nonostante ciò però qualche giorno fa Dagospia aveva lanciato lo scoop bomba, rivelando che “Entrambi avevano optato per una convivenza, ma ora la cantante ha voluto prendersi una pausa di riflessione. Pare che Vito Coppola abbia una propensione verso altre cose. Ma Arisa li sceglie con il lanternino?”.

L’ultima frase si riferisce alla relazione tormentata con Andrea Di Carlo – che per altro proprio di recente ha commentato la relazione tra i due volti di Ballando con le Stelle e ha lanciato anche pesanti insinuazioni su Vito Coppola.