Andrea Di Carlo commenta la relazione tra la sua ex Arisa e Vito Coppola: le pesanti insinuazioni sui social

Da qualche mese ormai Arisa e Vito Coppola sembrano fare coppia fissa, accettando anche di apparire in tv per spiegare come procede la loro relazione. Sembra però che l'ex di lei, Andrea Di Carlo, non l'abbia presa affatto bene e in queste ore è tornato sui social per commenti al veleno verso il ballerino.

Negli ultimi mesi Arisa e Vito Coppola sono più volte intervenuti in tv per commentare la loro relazione, nata sul palco di Ballando con le Stelle. Sembra però che Andrea Di Carlo, che con Rosalba Pippa ha avuto una lunga e travagliata relazione, non abbia preso bene le ultime novità, dal momento che in queste ore è tornato sui social per commentare con parole al veleno il loro amore.

Arisa e Vito Coppola a Domenica In per parlare della loro relazione

Dopo il bacio a Ballando con le stelle che ha fatto tanto discutere, sembra che Arisa e Vito Coppola abbiano intenzioni serie e sono moltissimi li scatti che i due condividono mostrandosi insieme e sempre più complici.

Non a caso proprio di recente la coppia è apparsa per ben due volte a Domenica In per commentare il loro rapporto. Se però nel primo caso i due hanno concesso solo risposte sfuggenti a Mara Venier, la settimana successiva hanno meglio approfondito la situazione, spiegando che non hanno alcuna intenzione di etichettare il loro amore: “Lo prendiamo così come viene“.

“Ieri sera mi ha detto una cosa bellissima e intelligentissima – ha poi proseguito la cantante – Mi ha detto che in realtà noi non possiamo definire il nostro rapporto, perché di volta in volta cambia forma.

Una volta è un quadrato, una volta è un rettangolo. A che cosa servono le definizioni?”.

Andrea Di Carlo rompe il silenzio sulla relazione tra Arisa e Vito Coppola

Arisa e Vito Coppola, dunque, formano ormai una bellissima coppia e non perdono occasione per parlare del loro amore in tv e sui social. Una situazione che però evidentemente non rende affatto felice l’ex di lei, Andrea Di Carlo.

Il manager in queste ore è infatti tornato sui social per condividere una foto precedentemente diffusa dalla stessa Rosalba su Instagram, aggiungendo però una didascalia contenente pesanti insinuazioni.

“Stop fake get real – scrive l’uomo tra le storie del social – Gay morning moment! Sottotesto: Rosalba: ‘mi sento fidanzata’. Eliana Michelazzo: ‘mi sono sentita sposata’. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli no su Rai1“.

Non solo, dunque ha insinuato che Vito Coppola sia omosessuale ma anche che la relazione con Arisa sia completamente falsa e studiata a tavolino. Il manager ha infatti citato Eliana Michelazzo, che a lungo ha fatto discutere per la sua relazione (in realtà inesistente) con un uomo di nome Simone Coppi.

In questo modo ha dunque lasciato intendere che non ci sia nulla di reale tra Rosalba Pippa l’insegnante di Ballando con le stelle.