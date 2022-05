Barbara D’Urso fa chiarezza sul presunto addio a Mediaset: “L’ossessione può spingere a dire cose non vere”

È dallo scorso anno che, a più riprese, si parla dell’addio di Barbara D’Urso da Mediaset. Dopo la chiusura di alcuni dei programmi che conduceva, si è infatti spesso ipotizzato che la conduttrice potesse mollare Canale 5 per iniziare un nuovo progetto altrove. Voci di corridoio che nell’ultimo periodo si sono intensificate e che hanno portato Carmelita, infine, a dover fare chiarezza.

Dopo mesi di indiscrezioni sul suo presunto addio a Mediaset, dunque, Barbara D’Urso ha deciso di prendere parola e fare chiarezza una volta per tutte sulla situazione interna all’azienda – dove lavora ormai da quasi 20 anni.

La conduttrice, approfittando di un’intervista rilasciata di recente, ha infatti rivelato che non solo si tratta di fake news, ma che a volte sembra che si sia creata una vera e propria ossessione per il suo lavoro e che questo porterebbe anche a dichiarare cose che non corrispondono alla realtà.

“Resto a Mediaset anche l’anno prossimo. Voci di addio? Provo a spiegarlo in un modo carino. Ci sono persone ossessionate da me – ha rivelato a La Stampa – L’ossessione può spingere a commissionare delle cose da scrivere anche se non sono vere.

Magari per fare più click. Inutile smentire i siti. Né io né l’azienda lo facciamo“.

Al momento però non ci sono certezze su quali programmi le saranno affidati. Si può affermare quasi con certezza che tornerà al timone di Pomeriggio 5 – che proprio in questi giorni è stato anche prolungato – ma per quanto riguarda altri (o nuovi) format vige il silenzio più totale.

Barbara D’Urso, com’è andato La Pupa e il Secchione Show

Se l’anno scorso i rumor sul presunto addio di Barbara D’Urso trovavano terreno fertile a causa dei programmi che sono stati chiusi, quest’anno la situazione si era fatta ancora più complicata.

Da un lato infatti i dati poco incoraggianti di alcune puntate de La Pupa e il Secchione Show, che per qualche settimana ha riscontrato indici di ascolto piuttosto bassi – anche se, stando agli ultimi report condivisi poi anche dalla conduttrice, le ultime puntate sono andate bene.

Dall’altro in questi giorni si è parlato anche del suo contratto (che stando a quanto riportato da Dagospia, sarebbe in scadenza a dicembre) e del fatto che Mediaset non lo avrebbe rinnovato. Sembra, però, che le indiscrezioni siano del tutto false e che la Carmelita sia pronta ad affrontare ancora un altro anno a Canale 5.