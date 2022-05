Barù fa luce sul suo rapporto con Jessica Selassié dopo il GF Vip: “Non stiamo insieme, siamo amici e basta”

Barù Gaetani torna ancora una volta sul rapporto con Jessica Selassié dopo la fine del GF Vip per spiegare ancora una volta che tra loro non c'è nulla a parte una buona amicizia.

Si torna a parlare di nuovo del rapporto tra Barù Gaetani e Jessica Selassié dopo il Grande Fratello Vip. Ancora una volta l’esperto di cucina ha voluto ribadire che tra i due non è mai sbocciato l’amore e che si sarebbe instaurato solo un rapporto d’amicizia che i fan del reality hanno completamente frainteso.

Barù Gaetani su Jessica Selassié: “Se una mi piace mi faccio avanti”

Sembra insomma che i fan di Barù Gaetani e Jessica Selassié siano stati delusi ancora una volta dalle dichiarazioni dell’esperto di cucina, che proprio di recente ha approfittato di un’intervista a Non succederà più (programma in onda su Radio Radio) per fare chiarezza ancora una volta sul loro rapporto.

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta” ha spiegato l’ex gieffino ai microfoni del programma.

“Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca – ha sottolineato Barù –Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo“.

D’altra parte che tra i due non ci fosse nulla era ormai chiaro da tempo – dal momento che anche la principessa sembra aver voltato pagina (e di certo non solo perché ha smesso di seguire l’ex coinquilino sui social).

Jessica Selassié ha voltato pagina dopo il Grande Fratello Vip: Barù è solo un ricordo

Sembra chiaro, insomma, che tra i due non ci sia alcuna relazione, ma solo una buona amicizia. O, almeno, per Barù le cose stanno così, mentre Jessica sembra piuttosto essersi adeguata alla situazione.

Non troppo tempo fa infatti la ragazza ha spiegato il motivo per cui ha smesso di seguire l’ex coinquilino e sembra proprio che la ragazza non abbia preso bene le parole di Gaetani durante un intervista a Verissimo in cui ha affermato: “Sono single e sto bene così al momento.

No, io e Jess non ci siamo visti dopo il Grande Fratello Vip […] E no, non sono innamorato di lei. Mettiamo fine a questa storia che non c’è mai stata“.

La principessa però non si è persa d’animo ed è riuscita a voltare pagina serenamente. Circa 10 giorni fa infatti è stata pizzicata in compagnia di un altro ragazzo, sintomo che l’ex gieffina abbia messo una pietra sopra l’intera faccenda e sia andata avanti con la sua vita.