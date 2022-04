Jessica Selassié e Barù lontani dopo il Grande Fratello Vip: la princess avvistata con un ragazzo, lui rivede l’ex

Jessica Selassié e Barù ormai sono lettera morta, con grande scontento dei fan dei Jerù. Il flirt tra i due non sarebbe sopravvissuto alla fine del Grande Fratello Vip.

Brutte notizie per i fan dei “Jerù“, l’ex flirt del Grande Fratello Vip che ha coinvolto Jessica Selassié e Barù. I due ex gieffini sembravano aver trovato un’intesa anche fuori dalla Casa più spiata d’Italia, ma la loro infatuazione sarebbe affondata velocemente. La princess è stata avvistata con un ragazzo a Roma, che sarebbe, secondo le indiscrezioni, Simone Bonaccorsi, amico di Alex Belli. Anche il nipote di Costantino della Gherardesca sembra essere passato oltre, riavvicinandosi all’ex Victoria Cabello.

Jessica Selassié beccata a Roma con un ragazzo: naufraga il flirt con Barù

Molti fan avevano sperato che potesse esserci un futuro per Jessica Selassié e Barù.

I due si sono conosciuti e piaciuti, tra alti e bassi, nella Casa del Grande Fratello Vip, e la princess aveva lasciato intendere che il flirt non era morto dopo la fine del reality. La storia sembra però finita e sepolta, come dimostrerebbero le frequentazioni attuali dei due ex gieffini.

Jessica Selassié è stata beccata a Roma con un ragazzo, che sarebbe niente di meno che Simone Bonaccorsi. L’amico di Alex Belli aveva aiutato Delia Duran a far ingelosire il compagno mentre lui era impegnato con Soleil Sorge nel reality, fingendo la paparazza romantica con la modella.

Bonaccorsi e Jessica sono stati avvistati mentre prendevano un caffè insieme, e sembra che ci sia una certa intesa.

Barù, riavvicinamento con l’ex Victoria Cabello?

Sembra che anche per Barù Jessica sia acqua sotto i ponti. Recentemente, il nipote di Costantino della Gherardesca si sarebbe riavvicinato alla concorrente di Pechino Express, Victoria Cabello, storica ex.

La conduttrice avrebbe condiviso foto nelle sue Storie su Instagram che lasciano intendere un pranzo insieme, e tra i due non sono mancati scambi social che non sono passati inosservati, come puntualizza Novella2000.

Insomma, i Jerù sembrano ormai storia passata, nonostante il loro rapporto sembrasse abbastanza forte da poter sopravvivere. La vincitrice del Grande Fratello Vip, inoltre, si mormora potrebbe essere il prossimo volto di Uomini e Donne, notizia che ha decisamente azzerato le speranze dei fan dell’ex coppia.