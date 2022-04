Jessica Selassié e Barù Gaetani: la storia d’amore è ancora possibile? La principessa riaccende il gossip

Jessica Selassié ha trionfato nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, piazzandosi davanti al secondo classificato, Davide Silvestri e alla medaglia di bronzo Barù Gaetani. Proprio con quest’ultimo la principessa etiope aveva creato, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, un particolare feeling.

A lungo si è parlato di una possibile storia d’amore tra i due e la principessa aveva confermato il suo interesse per l’ex coinquilino anche dopo il reality show, durante un’intervista a Verissimo. Le parole di Barù Gaetani, invece, avevano tanto indispettito la maggiore delle sorelle Selassié da decidere di togliere il Segui su Instagram allo chef.

Adesso, Jessica Selassié ha ricominciato a seguire Barù Gaetani, dando molta speranza ai fan della coppia, denominati Jerù.

Le affermazioni di Barù Gaetani che hanno fatto infuriare Jessica Selassié

Jessica Selassié, uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip6, ha ribadito la sintonia con Barù Gaetani e la voglia di conoscerlo in modo più approfondito. Se la principessa ha sempre lasciato la porta aperta a una possibile relazione con l’ex coinquilino, Barù Gaetani ha voluto mettere subito le cose in chiaro.

Durante un’intervista a Verissimo, in coppia con Davide Silvestri, lo chef ha affermato chiaramente che una storia con la maggiore delle sorelle Selassié non è mai esistita: “Non sono innamorato, vorrei mettere fine a questa storia che non è mai esistita… Non mi conosce, non ci conosciamo.

Ci dobbiamo conoscere fuori da un contesto di videocamere e microfoni tutto il giorno“.

Le affermazioni dirette di Barù Gaetani hanno infastidito Jessica Selassié che si è sfogata durante una diretta Instagram: “Piccola comunicazione per i miei amati Jerù. In questo momento le acque non stanno scorrendo.

Io voglio bene a Barù e so che lui me ne vuole, solo che per ora è un po’ così”.

Jessica Selassié rimette il Segui a Barù Gaetani

Jessica Selassié ha deciso di non seguire più Barù Gaetani su Instagram dopo una sua intervista televisiva: “Si ho levato il follow. Visto che ci sono rimasta male e non è stato un bel gesto gli ho tolto il segui, tutto qua. Non mi va di creare cose perché non c’è la necessità, Vorrei smettere di parlare di Barù perché la diretta è la mia e si parla di me e non prendetela a male, non sono incavolata, ma parliamo di altro ragazzi“.

Recentemente, però, Jessica Selassié ha ripreso a seguire Barù Gaetani.

Le cose tra i due ex coinquilini stanno cambiando? I fan della coppia sono già impazziti per il gesto della principessa.