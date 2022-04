Barù Gaetani chi è: carriera, apparizioni televisive e il rapporto speciale con Costantino della Gherardesca

Barù Gaetani è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip6. Il concorrente del reality show si è classificato al terzo posto, dietro a Jessica Selassié e Davide Silvestri. Barù Gaetani non ha alle spalle una vera e propria carriera televisiva ma l’ex gieffino è stato protagonista di diverse apparizioni nel piccolo schermo.

Oltre alla carriera televisiva, Barù Gaetani coltiva la sua passione per l’enologia, che ha trasformato anche in una vera e propria attività lavorativa.

Della sfera privata dell’ex gieffino non si conosce molto. Barù Gaetani è parte di una famiglia nobile e, anche, nipote di Costantino della Gherardesca.

Barù Gaetani: la carriera televisiva e non dell’ex gieffino

Barù Gaetani si è aggiunto al gruppo dei concorrenti del Grande Fratello Vip6 in corso, ma, ciononostante, è stato molto apprezzato dal pubblico del reality show, che l’ha portato, addirittura, sul podio. L’ex gieffino, dentro la Casa più spiata d’Italia, ha mostrato a tutti la sua ironia e si è avvicinato molto alla vincitrice Jessica Selassié, anche se tra i due non è nato nulla di più.

Barù Gaetani era già stato presente in altre trasmissioni televisive. Infatti, l’ex gieffino ha partecipato alla prima edizione di Pechino Express, in coppia con lo zio Costantino della Gherardesca.

Inoltre, Barù Gaetani ha fatto parte della giuria di Cuochi e fiamme.

Al di là dei riflettori, l’ex gieffino è un appassionato di enologia e di cucina e, in passato, ha lavorato come enologo per importanti cantine, anche estere.

La vita privata di Barù Gaetani

Barù Gaetani non racconta molto la sua vita privata.

L’ex gieffino è parte di una famiglia nobile, che ha origini molto antiche e vanta anche un papa tra i vari antenati. Barù Gaetani è nobile dal lato di mamma, Olimpia Gaetani dell’Aquila, sorella di Costantino della Gherardesca.

L’ex gieffino, infatti, si chiama in realtà Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Il soprannome Barù gli è stato dato dal padre, che non aveva origini nobili.

Gli amori dell’esperto enologo non sono noti, tranne la storia con Victoria Cabello. Al Grande Fratello Vip6, Barù Gaetani si è definito sentimentalmente fluido e, in questo momento, libero.