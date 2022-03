Botta e risposta tra Victoria Cabello e Barù Gaetani su Instagram: “Te lo consiglio”, le frecciatine ironiche

Victoria Cabello è una delle protagoniste dell’edizione 2022 di Pechino Express. L’ironica conduttrice televisiva sta intrattenendo il pubblico dell’adventure show in coppia con Paride Vitale. I due compongono la coppia dei “Pazzeschi“, impegnata, insieme agli altri concorrenti nel viaggio on the road sulla “Rotta dei Sultani“.

La conduttrice, in passato, ha avuto una relazione con Barù Gaetani, ex concorrente del Grande Fratello Vip6. Proprio riguardo un gossip che coinvolgeva il suo ex, Victoria Cabello è intervenuta di recente.

Adesso, la conduttrice televisiva ha lanciato una frecciatina al Grande Fratello.

Barù Gaetani ha risposto con un commento ed è nato un botta e risposta tra i due ex.

Victoria Cabello lascia intendere la sua opinione sul Grande Fratello

Victoria Cabello ha commentato l’ultima puntata di Pechino Express, attraverso un video postato sul suo account Instagram. La conduttrice interagiva con un’opinionista del tutto particolare: “Alexa commenta Pechino Express – A livello di stronzaggine Cruciani in confronto è un dilettante“.

Victoria Cabello ha raccontato ai suoi followers un episodio imbarazzante del suo percorso nell’adventure show: “Imbarazzante, ieri un tizio ci dà un passaggio e dice: ‘Ah chiamo mio cugino in Italia’.

Perfetto mi gioco la carta, sono famosa, così ci dà un passaggio più lungo. Lo chiama in Face Time, tiro giù la mascherina e dico ‘Ciao sono Victoria Cabello’ e lui ‘Chi?’. Un’umiliazione, tu non puoi capire… Sono caduta in bassissimo”. Chiudendo il video con una domanda: “Alexa cosa vuol dire secondo te?“.

Alla risposta dell’assistente vocale: “C’è una solo risposta possibile, Grande Fratello Vip“, la conduttrice ha risposto senza mezzi termini: “Ma vaffan***o“.

Barù Gaetani e Victoria e Cabello: botta e risposta sul Grande Fratello

Victoria Cabello ha ironizzato sul Grande Fratello in un video postato sul suo account Instagram.

L’ex concorrente dell’ultima puntata del reality show, Barù Gaetani, ha commentato il post della sua ex fidanzata: “Te lo consiglio si sta benissimo“.

La conduttrice televisiva ha risposto al commento dell’ex gieffino con la sua solita ironia: “Ma infatti anche secondo me un bagno da dividere in 35 persone e gente che perde extension manco fosse la muta primaverile di un pastore tedesco è un’esperienza che thanks but no thanks. Adoro la tua ironia Sbarù“.