Citofonare Rai2 con Simona Ventura e Paola Perego tornerà il prossimo autunno: le parole della conduttrice

Citofonare Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura è stato di certo la più bella sorpresa del palinsesto di Rai2 per quanto riguarda questa lunga stagione televisiva. Il nuovo contenitore domenicale ha infatti ben impressionato in quanto ad ascolti guadagnandosi la fiducia non solo del pubblico ma sembrerebbe anche della stessa rete. A dare l’annuncio di una riproposizione in futuro del progetto è stata proprio una delle due regine della trasmissione, quella Simona Ventura tornata fugacemente in Mediaset, che nel corso di una intervista ha svelato il futuro prossimo del programma.

Citofonare Rai2 torna anche il prossimo anno

Nemmeno il tempo di portare al termine questa stagione che il programma di Rai2 si proietta già al prossima autunno.

Quello che doveva essere inizialmente solo un esperimento, si è invece trasformato in un punto forte della programmazione del canale figurando ottimamente nella sua programmazione domenicale.

Citofonare Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura ha conquistato il pubblico con le sue interessanti chiacchiere con ospiti famosi come attori e cantanti arrivati in studio per raccontarsi in un clima divertente a poco tempo dall’ora di pranzo.

Ed il passo per conquistare anche la rete è stato breve, prima con un prolungamento conquistato sull’onda dell’entusiasmo di questa prima edizione e poi anche in termini futuri legati alla riproposizione della trasmissione.

L’annuncio di Simona Ventura

A darne la conferma è stata la stessa Simona Ventura in un’intervista al settimanale Gente, nella quale con le parole riportate di seguito ha svelato come il il contenitore televisivo sia pronto a tornare anche nel prossimo autunno: “Mi diverte moltissimo Citofonare Rai2, che conduco la domenica a mezzogiorno con la mia amica Paola Perego. Ci troviamo molto bene a lavorare insieme, c’è sintonia, siamo complementari.

È una soddisfazione sapere che lo show è stato confermato in autunno“, riporta Tvblog.