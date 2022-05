Fast & Furious 5: cast, trailer e curiosità dell’adrenalinico film con Vin Diesel in onda stasera su Italia 1

La prima serata di lunedì 9 maggio 2022 di Italia1 fa tornare a rombare i veloci bolidi guidati da Vin Diesel e dalla sua adrenalinica famiglia. Il film Fast & Furious 5 verrà trasmesso sulla rete Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa e riporterà la quinta avventura che vede evadere dal carcere Dominic Toretto grazie all’aiuto di Brian O’Conner, interpretato dal compianto attore Paul Walker, della sorella Mia e tutti i componenti della sua famiglia che questa volta se la dovranno veder con un pericoloso uomo della malavita di Rio.

Fast & Furious 5: le curiosità ed il cast della pellicola

Fast & Furious 5 (in lingua originale dal titolo di Fast Five) è una pellicola uscita nelle sale cinematografiche nel 2011 diretto da Justin Lin.

È il quinto film della serie Fast and Furious ed in ordine cronologico viene dopo gli eventi narrati in Fast & Furious – Solo parti originali, lavoro diretto sempre dallo stesso Lin. Il regista e produttore cinematografico è un nome noto ai fan della saga dopo aver diretto The Fast and the Furious: Tokyo Drift oltre ai capitoli successivi di Fast & Furious 5, per l’appunto, Fast & Furious 6, Fast & Furious 9 – The Fast Saga ed il già annunciato decimo capitolo.

Nel fil tornano gli osannati protagonisti della saga Vin Diesel e Paul Walker, mentre al loro fianco troviamo anche l’apprezzato Dwayne Johnson, Gal Gadot, Joaquim de Almeida, Jordana Brewster e Eva Mendes.

Fast & Furious 5: la trama del film

Dominic Toretto è stato arrestato e tocca a Brian O’Conner ed alla sorella Mia, aiutati dalla loro squadra, liberarlo e darsi alla fuga. I tre finiscono in Brasile a Rio dove per tirare a campare si inseriscono nel circuito delle corse e delle truffe di auto. In una di queste si rendono però conto che qualcosa sta ardendo contro di loro per mano di un potente boss della malavita locale di nome Hernan Reyes.