Georgina Rodriguez mostra la sua piccola Bella Esmeralda su Instagram: le tenere immagini scaldano il cuore

Dopo il periodo molto buio e tragico che hanno vissuto Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, ora la neo-mamma pubblica alcuni dolci scatti in cui mostra la sua bimba Bella Esmeralda. Le tenere immagini scaldano davvero il cuore, anche dopo il triste annuncio di qualche giorno fa.

Georgina Rodriguez mostra la sua Bella Esmeralda su Instagram

Dopo il parto complicato e dopo il primo scatto di famiglia con la nuova arrivata, Georgina Rodriguez è tornata a pubblicare su Instagram scaldando i cuori di tutti i suoi follower. Nella giornata di ieri, infatti, ha pubblicato 3 immagini della sua piccola Bella Esmeralda vestita di bianco e rosa con una tutina di Moschino.

Nella prima immagine sembra che la bimba sorrida alla sua mamma e a tutti i suoi follower, nella terza, invece, si vede anche la mano di Georgina e il vistoso anello che le ha regalato il suo compagno e neo-papà Cristiano Ronaldo. Ad accompagnare il post vi è il nome della bimba con un cuore verde (forse riprendendo il nome della piccola) e la data di nascita, 18 aprile 2022.

Il post di Cristiano Ronaldo su Instagram

Già qualche giorno fa, il campione Cristiano Ronaldo aveva pubblicato un tenero scatto in compagnia della sua nuova bimba.

L’immagine è in bianco e nero e il calciatore tiene il braccio Bella Esmeralda, come didascalia del post la frase “Amore per sempre” in inglese con un cuore rosso e l’emoticon della preghiera.

Il parto di Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez in realtà era in attesa di due gemelli, un maschio e una femmina.

Durante il parto, però, sono sopraggiunte alcune complicazioni e il maschietto purtroppo non ce l’ha fatta. L’influencer e il calciatore avevano dato il tragico annuncio a tutti i fan e follower con un post Instagram in cui in inglese e portoghese si legge. “È il dolore più grande che un genitore possa provare.

Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con speranza e felicità. (…) Nostro piccolo bambino, tu sei il nostro angelo. Ti ameremo per sempre”.