Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez tornano a casa con la bambina appena nata: il primo scatto di famiglia

Nelle ultime ore Georgina Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo il difficile parto avuto in questi giorni. Lei e suo marito Cristiano Ronaldo aspettavano infatti due gemelli, ma al momento del parto il maschietto non è sopravvissuto. La modella e suo marito ne hanno approfittato per condividere sui social il primo scatto di famiglia con la nuova arrivata, ringraziando tutti per il sostegno mostrato in questi giorni difficilissimi.

Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez: e a prima foto di famiglia con la nuova arrivata

Una tragedia ha in queste ore sconvolto la famiglia Ronaldo-Rodriguez: Georgina aspettava due gemelli ma al momento del parto il maschietto non è sopravvissuto.

Per ora la coppia ha preferito non rivelare ulteriori dettagli e concentrarsi sulla piccola appena nata.

La bimba e la mamma in queste ore sono state dimesse dall’ospedale e il calciatore portoghese ne ha approfittato per condividere un primo scatto di famiglia con la nuova arrivata, aggiungendo anche una lunga didascalia per ringraziare chi ha speso parole di supporto in questi difficili momenti.

“Casa dolce casa. Gio e la nostra bambina sono finalmente insieme a noi. Vogliamo ringraziare tutti per tutte le belle parole e gesti – scrive l’uomo su Instagram – Il vostro supporto è molto importante e tutti abbiamo sentito l’amore e il rispetto che avete per la nostra famiglia.

Ora è il momento di essere grati per la vita che abbiamo appena accolto in questo mondo“.

La famiglia di Cristiano Ronaldo: quanti figli ha il calciatore

Cristiano Ronaldo si è dunque mostrato con la sua numerosa famiglia, su cui ancora oggi in realtà si discute moltissimo. Ripercorrendo la sua biografia è infatti noto che nel 2010 ha infatti annunciato di aver avuto il sui primogenito, Cristiano Jr., nonostante nessuno sapesse che il calciatore aspettasse un bambino.

Ad alimentare il mistero, poi, anche il fatto che ad oggi l’identità della madre è ignota e l’uomo ha ottenuto la custodia esclusiva del bambino.

Nel 2017, poi, Cristiano Ronaldo diventa di nuovo padre di due gemelli, Mateo ed Eva, tramite madre surrogata. Negli stessi mesi però il calciatore conosce anche Georgina Rodriguez e dal loro amore è ben presto nata la figlia Alana Martina.

Dopo le nozze, avvenute in totale segretezza nel 2019, la coppia (ad ottobre 2021) annuncia di essere in dolce attesa di due gemelli ma, come sappiamo, a causa di alcune complicazione (al momento ignote) il maschietto non ce l’ha fatta.