Cristiano Ronaldo, chi sono i figli del calciatore: da Cristiano Jr. a quelli avuti con Georgina Rodriguez

I figli di Cristiano Ronaldo dovranno affrontare una pesante eredità: il calciatore portoghese è considerato uno dei più forti di tutti i tempi, in grado di abbinare un atletismo fuori dal comune ad una costanza senza precedenti. Tutte caratteristiche che lo hanno reso anche inviso a molte tifoserie, ma lontano dallo stadio e dal calore dei suoi fan Ronaldo può comunque contare sull’affetto dei figli e della moglie Georgina Rodriguez.

Quanti e chi sono i figli di Cristiano Ronaldo: la famiglia di CR7

La vita privata di Cristiano Ronaldo non poteva che ricalcare le sue imprese in campo: sorprendente e sempre sotto i riflettori.

La stella portoghese nata a Funchal, sull’isola di Madeira, il 5 febbraio 1985 ha iniziato a stupire i fan fuori dal campo già nel luglio del 2010, quando ha annunciato la nascita del suo primogenito Cristiano Jr. Una sorpresa e un mistero: nessuno sapeva che il portoghese stesse aspettando un figlio e ancora oggi, 12 anni dopo, resta ignota l’identità della madre. Da subito il portoghese ha annunciato di aver assunto la custodia esclusiva del bambino, alimentando voci e speculazioni sulle origini di Cristiano Jr.

Tra le prime fidanzate ufficiali, si annovera dal gennaio 2015 la modella russa Irina Shayk, dalla cui relazione non sono nati figli.

L’8 giugno 2017, tuttavia, Cristiano Ronaldo è diventato nuovamente padre e questa volta di due gemelli: Mateo ed Eva. In questo caso, la gravidanza è stata portata avanti da una madre surrogata.

I figli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Poco dopo la fine della storia con Irina Shayk, conosce in un negozio Gucci di Madrid Georgina Rodriguez. Tra Cristiano Ronaldo e la spagnola/argentina è amore a prima vista e fanno coppia dal 2016: ci sono poi voluti pochi mesi per dell’annuncio della prima gravidanza che ha portato, a novembre del 2017, alla nascita della figlia Alana Martina.

Nel 2019 i due sono convolati a nozze in tutta segretezza e a ottobre del 2021 è arrivato un nuovo annuncio di gravidanza: due gemelli.

La storia dei figli di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ha preso purtroppo una piega tragedia: durante il parto gemellare, uno dei neonati (il maschio) non è sopravvissuto. A dare notizia della morte del figlio appena nato sono stati propri i genitori tramite un post sui social il 18 aprile 2022, in cui al contempo hanno reso noto che la figlia è invece sopravvissuta. Ignote, al momento, le cause del decesso del quinto o sesto figlio di Cristiano Ronaldo.