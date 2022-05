Nunzio Stracampiano: “Chi ti manca di più di Amici?”, la sua risposta è inaspettata e aggiunge “Ho una fiamma”

La Maestra Celentano l’ha criticato sin dalla sua entrata all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, ma Nunzio, uscito dal talent, ha ammesso di sentire molto la sua mancanza. Il ballerino, inoltre, un po’ imbarazzato ha rivelato alcuni dettagli sulla sua vita sentimentale. Le sue parole.

Nunzio: il suo percorso e chi gli manca di più di Amici

Anche Nunzio Stancampiano, come tutti gli allievi eliminati da Amici, è stato ospite da Silvia Toffanin al salotto di Verissimo. Nell’intervista ha parlato del suo percorso all’interno del talent e delle amicizie instaurate durante questa sua avventura nella scuola più famosa d’Italia.

Ripensando al suo percorso Nunzio ha affermato: “Sono migliorato sotto tanti punti vista. Il Nunzio che è entrato ad Amici è diversissimo dal Nunzio che è uscito. – Poi ha spiegato meglio – Il Nunzio che è entrato era molto esuberante, era molto convinto. La convinzione secondo me ci sta, sei tu il primo tifoso di te stesso, se non ci credi tu, gli altri faranno fatica a crederci per te. Però, ero troppo sicuro di me (…) sono molto autocritico”.

In seguito Silvia Toffanin ha chiesto al giovane ballerino chi gli mancasse di più della scuola e lui ha risposto sincero: “Della scuola mi mancano un po’ tutti.

Ho legato veramente con tutti. Se mi chiedi ‘chi ti manca di più’, io ti dico la Celentano. Non avere sempre lei che mi punzecchia a casa mi sembra strano”.

Nunzio e l’amore

Come spesso accade nelle interviste di Verissimo, anche questa volta Silvia Toffanin ha indagato sull’amore, chiedendo a Nunzio se avesse una fidanzata.

E forse per la prima volta, abbiamo visto un Nunzio un po’ imbarazzato. Il ballerino, infatti, ha risposto: “Prossima domanda? Mi metti in difficoltà, però ti dico che c’è una fiamma, però per ora è solo fiamma, non è nulla di serio.

Per il momento sono free (single, ndr). Non è la mia fidanzata. C’è un interesse da entrambi le parti però..” Lasciando la frase in sospeso. In seguito ha anche aggiunto ridendo: “Non è della mia città, ma troppe domande”. Infine, Silvia Toffanin ha invitato Nunzio ad esibirsi, dedicando il ballo proprio a questa sua “fiamma”.