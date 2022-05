Katherine Kelly Lang cade da cavallo e si rompe tre ossa: cos’è successo e come sta la Brooke di Beautiful

Katherine Kelly Lang (la storica Brooke di Beautiful) ha avuto un incidente a cavallo ed è stata portata immediatamente in ospedale con tre ossa rotte. Come sta ora l'attrice.

Recentemente Katherine Kelly Lang, nota al grande pubblico come storica Brooke della soap opera Beautiful, è tornata per aggiornare i social con una notizia che ha fatto sussultare i suoi fan. L’attrice ha infatti raccontato di essere caduta da cavallo e di essersi rotta ben tre ossa, per cui è stato necessario un intervento chirurgico.

L’incidente a cavallo di Katherine Kelly Lang: come sta l’attrice di Beautiful

In queste ore Katherine Kelly Lang è tornata sui social per raccontare del bruttissimo incidente avuto lo scorso 9 maggio, mentre si allenava con gli amici per la 50 miglia a cavallo. In un attimo di distrazione, quando è scesa dall’animale, la donna è inciampata su una roccia e il suo “piede sinistro ha preso una bella botta” – come ha raccontato nel post Instagram.

“Per fortuna è successo vicino a una strada e un simpatico sconosciuto ha chiamato il 911. E per fortuna ero con i miei amici che mi hanno aiutato con il mio cavallo” ha poi raccontato l’attrice, spiegando anche di essere stata operata durante la notte per sistemare la rottura di tre ossa della caviglia.

“Non posso portare il peso sul piede per 6 settimane. Andrò ancora al lavoro questa settimana e cercherò di guarire velocemente per poter fare tutte le cose che amo fare” ha poi spiegato ai fan, sottolineando anche di non voler perdere il sorriso per questo.

Chi è Katherine Kelly Lang, l’iconica Brooke di Beautiful

Ormai tutto il pubblico la conosce per essere da oltre 30 anni il volto di Brooke nella soap opera Beautiful, ma Katherine Kelly Lang ha alle spalle un curriculum decisamente più ampio di quel che possiamo immaginare.

Nata a Los Angeles nel 1961, figlia di Keith Wegeman e Judith Lang (rispettivamente un campione olimpico di sci e un’attrice), la donna esordisce nel cinema molto presto – esattamente nel 1979 per il film Skatetown U.S.A.

(con Patrick Swayze).

Nel 1984 ha fatto anche parte del cast di Happy Days, iconica sitcom con protagonista Henry Winkler e il futuro regista Ron Howard. “Solo” nel 1987 tenta per la prima volta la strada delle soap, riuscendo a superare il provino per la parta di Brooke Logan in Beautiful.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la star si è sposata nel 1989 con Skott Snider – dal quale ha avuto due figli (Jeremy Skott nel 1990 e Julian nel1992). Dopo il divorzio nel 1995 ha conosciuto Alex D’Andrea, dal quale nel 1997 ha avuto la terza figlia (Zoe Katrina).

Nel 2012, dopo ben 15 anni di matrimonio, ha divorziato anche dal secondo marito. Circa due anni fa è tornata a far parlare di sé perché diventata nonna per la seconda volta grazie alla sua terzogenita.

Grande amante dell’Italia, ha spesso viaggiato nel nostro paese per le vacanze; nel 2019 è stata avvistata in Puglia per una gara ciclistica, ma non ha perso l’occasione per concedersi un po’ di relax sotto il sole della bellissima regione.