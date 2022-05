Mi vuoi sposare? Anche no: 4 segni zodiacali a cui non parlare mai di nozze

Coronare il proprio sogno d’amore? Meglio essere liberi e indipendenti, soprattutto in ambito sentimentale. Ecco i 4 segni zodiacali che non amano l’idea del matrimonio.

Chi non ha mai pensato di sposarsi? Quando si parla di matrimonio, l’idea di indossare un abito elegante e di invitare parenti e amici per festeggiare è il sogno di molte persone.

C’è chi preferisce una festa in grande stile e chi una celebrazione più intima e privata, in ogni caso il matrimonio è spesso visto come il coronamento di un amore. Ma non è così per tutti.

Lo Zodiaco ci dice che alcuni segni sembrerebbero essere poco propensi all’idea di pronunciare il fatidico “sì”. Dopo l’articolo sui 4 segni più sospettosi dello zodiaco, ecco i 4 segni meno propensi al matrimonio.

Ariete, parola d’ordine: indipendenza

Il primo dei segni zodiacali più restii nei confronti del matrimonio è l’Ariete.

Chi nasce sotto questo segno si rivela essere una persona molto indipendente, ambiziosa e con grandi sogni e obiettivi da raggiungere.

Spesso, gli Ariete sono più concentrati su ciò che si sono imposti di realizzare nella vita che non sul matrimonio e i rapporti duraturi. Temendo di perdere la libertà a cui sono legati, essi scappano da chiunque abbia intenzione di “metter su famiglia”.

L’Ariete è un segno molto attivo che ama fare conquiste. La migliore strategia per catturare la loro attenzione è quella di dimostrarsi freddi e distaccati, perché gli Ariete non amano chi cede immediatamente alle loro lusinghe.

Essendo molto istintivi, tendono a chiudere una relazione nel momento in cui le cose cominciano ad andare male. Non sono bravi ad aspettare, né a scegliere tra amore e obiettivi, per questo il matrimonio non è proprio ciò che fa al caso loro.

Gemelli: sì… all’avventura

“Sì, lo voglio?” Forse. I nati sotto il segno dei Gemelli non sono grandi fan del “per sempre”.

Amanti dell’avventura e del divertimento, tendono ad avere mille passioni e hobby e non sono disposti a rinunciare ad una vita piena di nuovi stimoli per legarsi per sempre a una persona.

Il loro atteggiamento è spesso ambiguo, passano dall’essere estremamente affettuosi a mostrare un comportamento freddo e distaccato. Detestano le costrizioni, perciò difficilmente un Gemelli farà promesse a lungo termine.

Se il partner, però, saprà essere estroverso e avventuroso come lui, allora un Gemelli potrebbe pensare di compiere il grande passo.

Sagittario: no alle catene

Il Sagittario è un altro di quei segni poco amanti del matrimonio. I nati sotto questo segno sono molto impulsivi, passionali e divertenti, ma non amano le responsabilità.

Hanno una forte tendenza alla libertà, non amano le catene e spesso prendono le proprie decisioni in base al loro stato d’animo.

Fuggono da ogni tipo di relazione che li fa sentire legati e con le spalle al muro.

La fede al dito non è un’idea che li alletta. Se dovessero trovare un partner pronto a condividere con loro questa predisposizione alla libertà e all’avventura, potrebbero anche pensare al matrimonio.

L’importante è che riescano a trovare sempre i loro spazi.

Acquario: no alla routine

L’ultimo segno tra gli “allergici” al matrimonio è quello dell’Acquario.

Questo segno d’aria, dominato da Urano, ama la libertà e la trasgressione: per un Acquario le giornate non devono mai essere sempre uguali.

L’Acquario è un segno molto complesso e anticonformista, medita molto a lungo prima di impegnarsi seriamente in una relazione per essere sicuro dei propri sentimenti.

I nati sotto il segno dell’Acquario temono di impegnarsi proprio perché prendono molto seriamente una relazione. Una volta conquistata la loro fiducia e capito il loro stile di vita, con un pizzico di ironia e un po’ di tempo, sono disposti a compiere il grande passo senza ripensamenti.