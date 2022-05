Accoltellata dall’ex compagno a Padova dopo la fine della relazione, è grave: lui aveva già aggredito le precedenti fidanzate

La donna si trova all'ospedale di Padova in gravissime condizioni. l'uomo, fermato dall'autorità, aveva già aggredito le ex compagne al termine delle relazioni precedenti.

Una donna di 52 anni è rimasta gravemente ferita per mano dell’ex compagno, che l’ha accoltellata ferocemente in casa sua in via Cafasso, a Padova. La donna in questo momento sta lottando ed è in gravi condizioni, mentre l’uomo è in custodia dei carabinieri e rischia di essere accusato di tentato omicidio. Si tratta dell’ennesimo caso di femminicidio.

La relazione era finita da poco: lui ha deciso di accoltellarla

La vittima è una donna di 52 anni che, fino a poco tempo fa, viveva con il suo aggressore: la relazione era finita da poco. L’uomo, un pluripregiudicato originario di Caprino Veronese di 51 anni, era già stato condannato per aver ucciso a coltellate l’ex compagna nel 1999.

Anche nel 2011, al termine del rapporto con una precedente compagna, aveva avuto comportamenti violenti ed ossessivi nei confronti della donna a seguito dei quali aveva ricevuto una condanna per stalking.

Nella mattinata di ieri l’uomo è entrato nell’appartamento di via Cafasso per incontrare la donna, a suo dire con l’intento di parlarle. Ad un certo punto invece ha aggredito ferocemente la donna, per poi lasciarla esamina terra, coperta di sangue. La donna pare sia ferita gravemente alla schiena: solo un intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso che la stessa venisse portata all’ospedale di Padova e operata immediatamente: ora sarebbe fuori pericolo ma le sue condizioni continuano a essere molto gravi.

Il quartiere è sotto shock per quanto accaduto.

A quanto pare, la tensione e la violenza dell’uomo erano intuibili anche a livello verbale sui social, dove erano numerose, a quanto pare, le dichiarazioni violente ed esplicite.

Femminicidio, i casi in Italia nel 2022

Nel 2022 sono già molte le donne uccise in casi di femminicidio: si conta che siano 20 le vittime fin dall’inizio dell’anno, senza contare coloro che son rimaste ferite.

Nel solo mese di marzo 9 donne sono morte per mano di ex compagni o uomini che, incapaci di comprendere un rifiuto da parte loro, hanno considerato come loro diritto decidere della vita delle donne. Tra questi casi c’è anche l’omicidio di Carol Maltesi, originaria di Sesto Calende ed uccisa dal vicino di casa, Davide Fontana, che con Carol aveva avuto una breve relazione. Carol Maltesi aveva un figlio di pochi anni, ora rimasto senza madre.