Chi l’ha visto anticipazioni: gli interrogativi sul caso di Andreea Rabciuc ed le nuove sparizioni

Chi l’ha visto torna in onda su Rai3 con una nuova puntata al via alle ore 21:20. Scopri i servizi dell'appuntamento e gli sviluppi del caso di Andreea Rabciuc.

Federica Sciarelli torna a condurre una nuova puntata di Chi l’ha visto? che cercherà di fare luce sui tanti misteri che ruotano intorno alla scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno. Nell’appuntamento in onda su Rai3 mercoledì 11 maggio 2022 a partire dalle ore 21:20 la trasmissione si occuperà di questo caso con la presenza in studio del fidanzato di Andreea, per cercare di capire cosa sia successo alla sua ragazza dopo essere stata ad una festa con gli amici. La storia di Andreea Rabciuc però non sarà l’unica della serata nel tempo in compagnia della seguita trasmissione di Rai3 che si occuperà anche di nuove sparizioni, appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto?: il nuovo appuntamento con Federica Sciarelli

Mercoledì 11 maggio 2022 su Rai3 si rinnova l’appuntamento con la trasmissione che va alla ricerca della verità per i complicati e misteriosi casi di sparizioni che appassionano il pubblico italiano. A partire dalle ore 21:20 Federica Sciarelli torna al timone di Chi l’ha visto? dopo che il programma ha ben figurato negli ascolti settimana scorsa facendo registrare un totale di 1.886.000, per un dato share dell’11,63%.

Il programma si pone nuovamente l’obiettivo di fare compagnia ai suoi attenti spettatori con i servizi e le inchieste sui casi di scomparse avvenute in Italia e non solo, cercando anche di dare risposte agli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

Chi l’ha visto?, le anticipazioni: si indaga ancora sul caso di Andreea Rabciuc prima dei nuovi casi

Durante la puntata in onda questa sera ampio spazio sarà dedicato agli aggiornamenti del caso della giovane di 27 anni scomparsa lo scorso 12 marzo da Jesi con la presenza in studio del fidanzato Simone con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola.

La trasmissione cercherà di fare chiarezza su che percorso ha fatto Andreea Rabciuc dopo essere stata ad una festa con gli amici. Le ricostruzioni si concentreranno sulla possibilità che la ragazza sia potuta salire su di una macchina.

Ed ancora la Sciarelli si occuperà di una donna che dopo aver detto alla nipote di essere felice e volersi sposare è sparita nel nulla.