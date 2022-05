Diodato incanta l’Eurovision, Guillermo Mariotto a Oggi è un altro giorno: “La più bella voce di ieri sera”

A Oggi è un altro giorno tiene banco l'emozionante esibizione di Diodato all'Eurovision 2022, nella serata di ieri. Guillermo Mariotto spende parole di elogio per lui.

L’esibizione di Diodato, ospite ieri sera all’Eurovision Song Contest 2022, ha commosso davvero tutti. Il cantante ha infatti interpretato la sua Fai Rumore regalando emozioni incredibili, e in molti l’hanno definito la grande sorpresa di serata. Nello studio di Oggi è un altro giorno gli ospiti di Serena Bortone commentano la sua performance, con Guillermo Mariotto che la definisce “la più bella voce di ieri sera“: tutti i pareri.

Guillermo Mariotto elogia Diodato e la sua esibizione all’Eurovision 2022

L‘Eurovision Song Contest 2022 ha preso ufficialmente il via ieri sera, al PalaOlimpico di Torino, con la prima semifinale ufficiale di questa edizione.

Nel corso della serata sono stati annunciati i primi 10 finalisti, che andranno di diritto alla finale di sabato sera.

Ma ad emozionare è stata soprattutto l’esibizione di Diodato sulle note di Fai Rumore, che ha incantato e fatto cantare l’intero palazzetto. Il cantante, vincitore di Sanremo 2020, avrebbe dovuto esibirsi all’Eurovision nello stesso anno, ma impossibilitato a causa dell’inizio della pandemia. Per questo la sua canzone ha rappresentato un’emozione particolare per tutti quanti, come sottolinea Guillermo Mariotto ospite a Oggi è un altro giorno.

Lo stilista plaude Diodato e la sua performance di ieri sera, ricordando anche la potenza struggente ed evocativa del suo brano: “La più bella voce di ieri sera, una voce così pazzesca. Solo che mi viene da piangere, perché ricordo quei momenti lì, è stato un momento duro per tutti… è una canzone meravigliosa“.

Diodato incanta e incassa giudizi positivi: “Il pezzo più bello di ieri sera“

Interviene anche Mimma Gaspari, la “signora” della musica italiana, che ha collaborato per numerose case discografiche. In studio parla della potenza della voce di Diodato: “Ho pensato: ‘Questo mingherlino, ma da dove tira fuori la voce?’.

Poi l’ho sentito cantare, sono rimasta con la bocca aperta“.

Anche Luca Tommassini, già ospite di Serena Bortone lunedì pomeriggio, ha parlato di Diodato e della sua rivincita personale per essersi finalmente esibito con Fai Rumore all’ESC, dopo lo stop del 2020: “Con Diodato ho appena girato un film, il suo sogno era proprio quello di portare questa canzone, che non ha potuto fare due anni fa, perché era stato cancellato l’Eurovision per la prima volta nella sua storia. Quindi questa è stata veramente una rivincita importante“. E aggiunge, elogiandolo: “Il pezzo più bello di ieri sera è stato questo, a parte che tutti siamo affezionati a questa canzone perché ci ha segnato un po’ la vita“.