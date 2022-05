Fabio Fulco e Veronica Papa si sposano dopo 3 anni di fidanzamento. L’annuncio dell’attore su Instagram

Fabio Fulco e Veronica Papa si sposano, finalmente sono pronti. L’annuncio social dell’attore

Tra le coppie più solide del panorama italiano c’è sicuramente anche quella formata da Fabio Fulco e Veronica Papa, che l’anno scorso sono diventati anche genitori della piccola Agnes. In questa storia fa favola mancava soltanto un piccolo particolare, il matrimonio, ma sembra proprio che siano finalmente pronti per fare il grande passo, come annunciato in queste ore dall’attore.

Fabio Fulco fa la proposta a Veronica Papa: la coppia è pronta per le nozze

Sono passati ormai tre anni da quando Fabio Fulco e Veronica Papa si sono conosciuti, ma da allora non si sono più lasciati.

Nel frattempo hanno messo su famiglia, dal momento che lo scorso anno è nata la loro primogenita Agnes.

L’attore però voleva rendere ancora più ufficiale la loro unione e, per questo, nelle ultime ore ha fatto la proposta alla compagna. Lo ha rivelato lui stesso con un post su Instagram, dove affianco ad una bellissima foto di coppia sullo sfondo di Amalfi ha scritto: “Dicono che se sogni una cosa più di una volta, questa si avvererà di certo, ed io l’ho sognato tante volte. Ha detto siiiiii“.

Ovviamente sono piovuti cuori rossi per il dolcissimo scatto insieme, con gli utenti che sono ovviamente corsi a commentare la notizia.

Per ora, come si può immaginare, tutti i dettagli sono da definire, ma non si può escludere che potrebbero essere proprio Fabio e Veronica ad aggiornare i fan sui social – come del resto hanno fatto in più occasioni.

Fabio Fulco e Veronica Papa, come si sono conosciuti i due vip

Prima di incontrare Veronica Papa, Fabio Fulco è stato legato per ben 12 anni alla collega Cristina Chiabotto – con cui sembra non essere rimasto in buoni rapporti date le pesanti accuse che le ha rivolto di recente.

Dopo la difficile rottura, ad ogni modo, ha incontrato per la prima volta la sua futura dolce metà grazie ad alcuni amici in comune (stando a quanto riportato da Fanpage).

Nonostante la differenza d’età (ben 24 anni) i due hanno trovato subito un ottimo equilibrio e da quel momento non si sono più separati e, anzi, hanno anche messo su famiglia; nel 2021 è infatti nata la piccola Agnes, per ora la loro unica figlia. È noto inoltre che i futuri sposi al momento vivono a Napoli, città natale dell’attore.