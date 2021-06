Fabio Fulco è diventato papà. L’attore ha annunciato la nascita della sua prima figlia attraverso il suo profilo Instagram. Per lui si avvera un desiderio per anni custodito nel cassetto e mai realizzato. Fulco e la sua compagna Veronica Papa vivono così insieme la prima esperienza come genitori.

Fabio Fulco e il sogno di una famiglia

Fabio Fulco non ha mai nascosto il suo desiderio di mettere su famiglia. Sin dai tempi della sua relazione con Cristina Chiabotto infatti, l’attore aveva sempre parlato positivamente del matrimonio e della volontà di diventare padre. Come è noto, il rapporto con l’ex Miss Italia era poi naufragato e entrambi hanno trovato nuovamente l’amore con nuovi partner.

Cristina si è sposata, mentre Fabio fa coppia fissa con Veronica Papa da oltre un anno. A marzo, la coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa e l’attore aveva annunciato: “Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo”. Per ironia della sorte, in questo periodo anche la Chiabotto ha annunciato la sua gravidanza, conclusasi poco più di un mese fa, con la nascita di Luna Maria.

Fabio Fulco è diventato papà: l’annuncio via social

Poche ore fa, sul profilo Instagram di Fabio Fulco è apparso un post molto particolare.

L’attore è solito pubblicare scatti di sé o della sua compagna, ma in quest’occasione a essere immortalato è stato un soggetto di tutt’altro tipo. Fulco ha condiviso infatti l’immagine di una statua in pietra ritraente una donna, probabilmente una madre, con in braccio il suo bambino. Considerata la fede che anima l’attore, è probabile che la scena corrisponda a una natività religiosa. “Oggi é il giorno più bello della mia vita!!!” ha commentato entusiasta Fabio, lasciando così intendere l’arrivo del tanto atteso bebé nella sua famiglia.

Ad accogliere la lieta notizia sono stati i fan e gli amici della coppia.

Il post di Fulco è stato commentato fra gli altri dall’inviato di Striscia la notizia Luca Abete, che scrive “Auguri Ragazzo!!!” e dall’attore Luca Capuano: “Auguri”.

Fabio Fulco annuncia di essere diventato papà con un post sul suo profilo

Fonte: Instagram

Fabio Fulco e il primo figlio: svelato il sesso, ma non il nome

Nei mesi scorsi, Fabio Fulco e Veronica Papa avevano scelto di condividere con i fan alcuni dettagli sul nuovo componente della loro famiglia, ma non tutti. La coppia aveva deciso di far sapere che si sarebbe trattato di una femminuccia, ma non si era pronunciata sul nome scelto per lei.

Al settimanale Di Più avevano solamente voluto anticipare che la bambina si sarebbe chiamata con il nome di una santa, poiché tanto Fabio quanto Veronica sono molto devoti.