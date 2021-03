Grandi novità in arrivo in casa di Fabio Fulco e Veronica Papa. La coppia ha infatti annunciato di essere in dolce attesa: finalmente anche l’attore sembra aver trovato la serenità, dopo aver sofferto a lungo per la fine della sua relazione con Cristina Chiabotto, che per ironia della sorte è a sua volta incinta.

Fabio Fulco: la fine della storia con la miss e l’incontro con Veronica

“Sono stato ferito non tanto dalla persona in sé quanto dalla delusione per l’infrangersi del mio progetto di vita e soprattutto dal modo in cui questo è accaduto” così Fabio Fulco commentava qualche anno fa la fine della sua relazione con Cristina Chiabotto.

I due erano stati insieme per ben 12 anni e l’attore aveva sofferto molto per questa separazione definitiva.

Un anno fa poi, Fulco aveva ritrovato l’amore con Veronica Papa, una ragazza di 25 anni più giovane di lui. Dopo aver annunciato pubblicamente l’inizio della loro relazione, entrambi hanno iniziato a pubblicare fotografie di coppia sui loro profili Instagram. Quest’estate inoltre, l’attore aveva condiviso i suoi sentimenti più profondi ammettendo di pensare già al matrimonio.

Fabio Fulco, cicogna in arrivo:“Sono nato per fare il papà”

Fabio Fulco e Veronica Papa hanno rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi, annunciando una bellissima novità.

La ragazza è infatti incinta e Fulco non potrebbe essere più felice di quanto appare. Il fatto di diventare papà a 50 anni non sembra affatto preoccupare l’attore, che ha raccontato la grande emozione che percepisce quotidianamente all’idea di diventare genitore. “Ho sempre sognato di diventare padre, ma poi come erano andate le cose nella mia vita, mi ero rassegnato all’idea di restare solo. Poi è arrivata Veronica ed è cambiato il mondo” ha dichiarato.

Fulco ha ammesso di aver atteso a lungo che questo momento arrivasse e sembra pentito di non aver agito diversamente in passato.

“Sono nato per fare il papà, ero pronto da anni a compiere questo passo, ma sono stato poco egoista, mi sono annullato”. Non è chiaro se queste parole siano da intendersi come una frecciatina all’ex Cristina Chiabotto, con la quale non ha mai avuto figli nonostante la lunga relazione, ma è chiaro come Fulco si senta al settimo cielo.

L’amore di Fabio Fulco per Veronica: “Lei ha capito”

Parlando della sua compagna l’attore ha ammesso di aver trovato una persona che ha saputo accettarlo così com’era, comprendendo le sue difficoltà e offrendogli tutto il suo amore. “Quando ho conosciuto Veronica ero ferito, lei ha capito e mi ha atteso – ha spiegato – è stata intelligente, dolce e umile”.

La ragazza sembrerebbe aver conquistato il cuore di Fulco anche grazie a un tenero messaggio d’amore. “Un giorno mi ha scritto che fino a quando avrà vita, sarà mia– ha ricordato infatti lui- e il mondo è cambiato”.

Le prime immagini e il sesso del bebé di Fabio Fulco

Nel corso dell’intervista la coppia ha spiegato che Veronica è ormai giunta al settimo mese di gravidanza. Resta quindi ancora un po’ di tempo per acquistare il tradizionale fiocco da posizionare fuori dalla porta di casa.

Sul colore non ci sono dubbi: rosa, sarà una femminuccia. Proprio in queste ore la futura mamma ha pubblicato fra le sue stories un’immagine in 3D della bambina, accompagnata dal numero dei giorni di gravidanza: 184.

Veronica Papa pubblica un’immagine 3D della bambina che avrà con Fabio Fulco

Fonte: Instagram

Fabio Fulco fra matrimonio e nuovi figli

L’innamoratissimo Fabio Fulco sembra davvero aver trovato l’equilibrio tanto desiderato e non vede l’ora di poter costruire passo dopo passo la famiglia dei suoi sogni. Dopo la nascita della bambina infatti, l’uomo non ha certo intenzione di fermarsi, ma al contrario spera di poter dare alla piccola dei fratellini.

Non solo biberon e pannolini in programma però, ma anche il matrimonio: altro grande sogno dell’attore.

“Sposerò Veronica e poi avremo altri bambini” ha promesso. Nel frattempo, anche l’ex Cristina Chiabotto ha annunciato di essere incinta di una femminuccia e chissà che un domani, a pace fatta con Fulco, le due bambine non si ritrovino a giocare felici in barba alle vicende sentimentali dei loro genitori.