Fabio Fulco attacca Cristina Chiabotto: “Molto immatura”. Pesanti accuse e retroscena sconvolgenti sulla sua ex

Gossip

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sono stati insieme per ben 12 anni. La loro relazione si è conclusa nel 2017, ma il reale motivo della fine del loro amore non è mai stato reso noto. Ora entrambi sono andati avanti, mettendo su famiglia con i rispettivi partner, ma uno dei due sembra avere ancora dei sassolini nelle scarpe di cui liberarsi. Fulco ha recentemente parlato con toni molto duri della sua ex, rivelando uno scenario inedito.

Cristina Chiabotto attaccata da Fabio Fulco: l’amara ammissione

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco sono stati fidanzati dal 2005 al 2017.

Dal loro incontro dietro le quinte di Ballando con le stelle, i due avevano iniziato a fare coppia fissa, facendo sognare i fan. Finita la relazione con la Miss, l’attore aveva a lungo sofferto, non mancando di lanciare frecciatine a quella che ormai era diventata la sua ex. Nel frattempo, Cristina si è sposata ed è diventata anche mamma della piccola Luce Maria. Dopo aver ritrovato l’amore con Veronica Papa, anche Fabio Fulco è diventato genitore, ottenendo finalmente il tanto desiderato lieto fine.

Anche dopo 4 anni, una nuova compagna e una figlia però l’attore non sembra proprio riuscire a dimenticare il dolore provato a causa della fine della storia con la Chiabotto. Nel corso di una recente intervista a Diva e Donna, Fulco ha attaccato duramente la modella, riversando su di lei tutto il suo rancore. “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo?- ha esordito– quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia“.

“Non era la perdita della partner che mi torturava ma la fine di un progetto in cui avevo messo 12 anni della mia vita” ha spiegato. “Il ritrovarmi con il nulla nelle mani” sarebbe ciò che più lo ha portato a soffrire.

Fabio Fulco “illuso” da Cristina Chiabotto: la dolorosa confessione

A far soffrire maggiormente l’attore, sarebbe stata l’idea a lungo portata avanti di poter costruire il suo futuro in compagnia di Cristina Chiabotto. “Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l’amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre” ha ammesso amaramente. “Svanito da un giorno all’altro” ha poi aggiunto.

“Voltare pagina a 48 anni? Facile a dirsi” ha spiegato rivelando di aver riscontrato grandi difficoltà. “Il modello dei miei genitori dentro di me, condividere una vita insieme.

I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano” ha poi dichiarato.

Fabio Fulco senza filtri sulla fine della storia con Cristina Chiabotto: “Molto immatura”

Alla domanda relativa al motivo della fine della sua relazione con Cristina Chiabotto, Fabio Fulco ha risposto senza esitazioni. “Lei era molto immatura, anche nel suo modo d’essere innamorata” ha tuonato duramente.“Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata” ha quindi ammesso.

“Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace” ha spiegato. “I suoi modi mi hanno fatto male.

Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia” ha aggiunto affranto.

Fabio Fulco, l’inaspettata rivelazione sulla nuova vita di Cristina Chiabotto: “Un copione già scritto”

Chiamato a commentare quanto fatto da Cristina Chiabotto al termine della loro relazione, Fabio Fulco ha rivelato a Diva e Donna un’inaspettata versione dei fatti. L’attore ha ammesso che sarebbe già stato a conoscenza di ciò che lei avrebbe fatto, prima che tutto avvenisse, dal matrimonio con Marco Roscio alla nascita della prima figlia.

“Era tutto previsto, un copione già scritto” ha insinuato sicuro.

“Sapevo tutto, che dopo sei mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre, le vacanze a Formentera…” ha concluso.

Certo delle sue affermazioni, Fabio Fulco ha così concluso il duro attacco nei confronti di Cristina Chiabotto. Ora non resta che vedere se la Miss risponderà alle pesante accuse ricevute.