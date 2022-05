Giulia Pauselli saluta Amici per concentrarsi sul bambino in arrivo: “Non più body e scalda muscoli”

Dopo ben 5 anni da ballerina professionista per il talent show Amici, Giulia Pauselli ha dato il suo addio al programma per potersi concentrare sul bambino in arrivo.

In queste ore Giulia Pauselli ha rivelato ai fan di aver sgomberato il suo camerino ad Amici, dopo ben 5 anni di lavoro come ballerina professionista. La donna infatti a settembre diventerà mamma e ha scelto di concentrarsi per un po’ sul piccolo in arrivo. Le sue parole sui social, dove ha anche ringraziato il programma per l’opportunità che le ha offerto.

Giulia Pauselli va via da Amici: “Per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite”

Lo scorso febbraio Marcello Sacchetta ha annunciato ad Amici sarebbe presto diventato genitore insieme alla sua fidanzata Giulia Sacchetta. Una notizia che ha ovviamente fatto felici i fan, che sono stati anche aggiornati costantemente sulla gravidanza.

Tra le ultime novità, ce n’è anche una che riguarda il lavoro della donna – che da ormai 5 anni lavora come ballerina professionista nel talent show di Maria De Filippi. L’artista ha infatti rivelato nelle ultime ore di aver salutato il programma proprio per concentrarsi sul bambino in arrivo.

Su Instagram ha infatti condiviso un lungo post e, rivolgendosi ai propri fan, ha raccontato di essere pronta a dire addio (almeno per un po’) agli indumenti da ballerina: “Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni…Non più body, scalda muscoli, punte, tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”.

Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa“.

Una scelta che le provoca ovviamente sensazioni contrastanti, dal momento che ha dedicato moltissimo tempo al suo lavoro (che in primis è sempre stata una fortissima passione): “Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto nel mondo”.

E poi ancora: “Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma“.

In ultima battuta ha voluto ringraziare il programma per averle permesso di fare il suo lavoro fino alla fine, augurandosi inoltre che un domani ci sarà ancora un posto per lei.

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta presto genitori: la coppia rivela qualche dettaglio

Da quando Marcello Sacchetta ha rivelato al pubblico di Amici di essere in procinto di diventare genitore, la coppia ha spesso aggiornato i propri fan sulla gravidanza – soprattutto attraverso degli scatti della loro quotidianità e alcune interviste.

I due infatti hanno recentemente rivelato di essere in dolce attesa di un maschietto – il cui nome però sarà svelato sui social solo dopo il parto – e che dovrebbe nascere a settembre. Hanno inoltre spiegato di voler essere genitori “sprint” e che immaginano già un bimbo piuttosto sportivo al quale insegnare a fare surf, ad andare sullo skateboard o anche sullo snowboard.