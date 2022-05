Jessica e Barù insieme dopo il GF Vip: i Jerù riuniti per la gioia dei fan, ma c’è un motivo

Si torna a parlare della non-coppia più amata dai fan del Grande Fratello Vip, quella formata da Jessica Selassié e Barù Gaetani. I due infatti sono stati avvistati insieme per la prima volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Se i due si sono incontrati è stato grazie ad uno speciale evento a Milano che in queste ore ha monopolizzato l’attenzione degli esperti di gossip.

Jessica e Barù si incontrano per la prima volta fuori dalla casa del GF Vip

Sembrava che dopo le numerose liti nella casa del Grande Fratello Vip Jessica e Barù non fossero destinati ad incrociare ulteriormente le loro strade.

Una sensazione che non troppo tempo fa i fan avevano confermato dopo aver scoperto che la principessa ha addirittura smesso di seguire l’ex coinquilino sui social.

Eppure in queste ore è arrivato un segnale di distensione tra i due, un passo verso quello che potrebbe essere l’inizio di buona amicizia. In occasione dell’inaugurazione del locale dell’ex gieffino, il Braci By Barù, la Selassié ne ha approfittato per una piccola reunion, facendosi anche immortalare dai paparazzi del settimanale Chi.

Purtroppo per i fan dei Jerù, però, sembra proprio che i due abbiano completamente voltato pagina e che tra loro non possa nascere nulla se non una buona amicizia.

A metterlo in chiaro proprio le ultime novità sui due ex gieffini.

Jessica Selassié e Barù Gaetani: le ultime novità sui due vipponi

Proprio in questi giorni, infatti, lo stesso Barù Gaetani è tornato sul rapporto che ha con Jessica Selassié, chiudendo le porte ancora una volta ad una possibile relazione.

“Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente – ha spiegato l’ex gieffino ai microfoni di Non succederà più – Se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatti sono che non stiamo insieme adesso.

Siamo amici, basta”.

D’altra parte anche Jessica sembra aver voltato completamente pagina, dal momento che nelle ultime settimane è stata pizzicata in compagnia di un ragazzo – per la precisione Simone Bonaccorsi. I due sono stati avvistati a Roma mentre prendevano un caffè insieme e sembra proprio che ci fosse un’ottima intesa.