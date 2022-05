Laura Pausini e le emozioni dopo la prima semifinale di Eurovision: cosa ha rivelato sui social

Grandissimo successo per l’Eurovision Song Contest 2022. La prima semifinale in diretta da Torino ha avuto tantissimi ascolti. I tre conduttori Alessandro Catellan, Laura Pausini e Mika hanno ricevuto svariati commenti positivi per il loro operato. Laura Pausini, unica donna del trio, ha condiviso le emozioni a caldo con il popolo del web. Le sue parole.

Laura Pausini, le emozioni della prima semifinale di Eurovision Song Contest 2022

Ieri sera, 10 maggio, a Torino è iniziato l’Eurovision Song Contest 2022. Laura Pausini, conduttrice del festival della musica europea insieme a Mika e ad Alessandro Cattelan, ha voluto condividere “a caldo” le emozioni provate insieme ai suoi follower.

Su Instagram ha infatti pubblicato alcune immagini della serata. La didascalia in italiano, in spagnolo e in inglese lascia trasparire tutta l’emozione e l’orgoglio della cantante:

“Chi di voi era con noi in questa notte fantastica da Torino per l’Eurovision? Noi ci siamo divertiti, innamorati di queste prime canzoni e voi… cosa ne pensate? Ale, Mika ed io vi siamo piaciuti?” Poi Laura Pausini racconta di una piccola difficoltà della conduzione: “È molto difficile non parlare mai in italiano ma queste sono le regole… ed è stato stupendo!

”. Infine invita a continuare a seguire l’Eurovision: “Ci vediamo per la seconda semifinale giovedì 12 maggio. Occhi aperti, ci saranno tante sorprese!”.

Gli abiti di Laura Pausini all’Eurovision Song Contest 2022

Poco prima di iniziare la diretta per la prima semifinale dell’Eurovision, Laura Pausini ha condiviso anche un altro post sul suo profilo Instagram.

La cantante ha mostrato i 3 abiti che avrebbe poi indossato durante la lunga prima serata trasmessa da Torino. La didascalia che accompagna le immagini recita: “RAGAZZI QUESTA SERA INIZIA LA MIA AVVENTURA ALL’EUROVISION, sono molto felice ed emozionata!!

(…) Oggi vi presentiamo in anteprima i 3 preziosi abiti che indosserò questa sera. (…) PINK (rosa, ndr) come la vita, la musica, il rinascimento e la pace. Sarà una serata stupenda, Ci sarete anche voi?”.