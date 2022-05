L’Isola dei famosi ci ripensa e conferma il doppio appuntamento: quando andrà in onda nelle prossime settimane

L'Isola dei famosi in onda anche il venerdì ancora per due settimane. Le indiscrezioni sulla programmazione del reality condotto da Ilary Blasi e soci.

Tempi frenetici per la programmazione del reality condotto da Ilary Blasi. Il programma di punta della primavera di Mediaset si è recentemente adattato alle direttive dei vertici in quanto a messa in onda, cambiando spesso la collocazione del suo slot e lasciando anche paventare l’ipotesi di mettere in scena un solo appuntamento a settimana.

L’Isola dei famosi, le voci e il palinsesto

Negli ultimi periodi la trasmissione sembrava aver trovato la quadra con il doppio appuntamento del lunedì e del venerdì, confermando anche ottimi ascolti in linea con le più rosee aspettative. Sarà anche per questo che a fronte di voci precendenti sul cambio programmazione de L’Isola dei Famosi ora sembra invece che la trasmissione abbia trovato la quadra mettendo nel mirino il doppio appuntamento lunedì-venerdì anche delle prossime settimane.

L’Isola dei famosi per le prossime settimane sarà in onda anche il venerdì

Sembra proprio che Mediaset abbia trovato la sua nuova gallina dalle uova d’oro. La nuova versione de L’Isola dei famosi sta infatti sorprendendo in termini di ascolti grazie ad un cast di concorrenti che regala soddisfazioni trash agli amanti del genere ed ad un parterre di opinionisti ed ospiti in grado di dire ampiamente la loro.

Il doppio appuntamento della trasmissione è in salvo e più precisamente continuerà ad essere il lunedì ed il venerdì. Ne è sicuro TvBlog.it che lancia l’anticipazione che spazza via le voci su altri giorni di messa in onda o addirittura sul dimezzamento degli appuntamenti con i naufraghi del reality.

E, controllando il palinsesto di Mediaset, siamo sicuri che vedremo i naufraghi questo venerdì.

Ilary Blasi se la dovrà vedere contro il nuovo show musicale di Carlo Conti che proprio nei prossimi due venerdì esaurirà la sua corsa svelando la finale del suo contest.

Le scelte Mediaset andrebbero così a non lasciare campo libero alla Rai nella prima serata del venerdì sera, come invece accaduto per sabato 14 maggio quando la presenza della finale dell’Eurovision Song Contest ha fatto rivedere i piani sulla messa in onda della finale di Amici di Maria De Filippi.