Amici, la finale del serale si sposta per colpa dell’Eurovision Song Contest: quando andrà in onda

Amici di Maria De Filippi subisce uno spostamento di palinsesto per l'arrivo dell'Eurovision Song Contest. Ecco quando andrà in onda la finalissima del talent.

L’Eurovision Song Contest che si terrà da martedì 10 maggio 2022 a Torino sarà di sicuro l’evento dell’anno in termini di musica. Il meglio del continente sfilerà infatti nel capoluogo piemontese per una intera settimana con l’atto finale che andrà in scena sabato 14 maggio 2022 sia su Rai1 che in eurovisione. L’importanza delle kermesse, anche in termini di ascolti televisivi, ha portato così la Mediaset ad adeguarsi di conseguenza ed a scegliere per un cambio clamoroso. Il serale di Amici di Maria De Filippi, notoriamente al sabato in prima serata, deve così spostare la sua attesissima finale in programma proprio per il 14 di maggio.

Ecco la nuova data dell’attesa finale del talent più longevo della televisione italiana.

Amici sposta la data della finalissima

Il programma di Maria De Filippi mostrerà ai suoi fan la combattuta semifinale nella serata di oggi, quando a partire dalle ore 21:30 circa i sette talenti rimasti in gara si contenderanno i cinque posti della finalissima della prossima settimana. Un appuntamento che promette di essere seguitissimo da milioni di spettatori che da tutto l’anno stanno accompagnando le gesta degli studenti della scuola più desiderata d’Italia.

Il serale di Amici ha infatti imperversato in termini di ascolti durante tutte le sue puntate ma arrivati ad un passo dalla finale un timore si è palesato di fronte ai vertici Mediaset.

La finalissima della trasmissione era infatti in calendario per il 14 maggio 2022 ma la concomitanza con l’atto conclusivo dell’Eurovision Song Contest ha fatto rivedere i piani per quanto riguarda il palinsesto.

La data della finale di Amici

Mediaset ha infatti scelto di non mandare in pasto alla kermesse europea la trasmissione della regina della tv, optando per un cambio di slot nel quale il pubblico sarà fondamentale con il suo televoto.

La finale del talent andrà infatti in onda domenica 15 maggio 2022 per evitare di pestarsi i piedi con il grande evento che occuperà la serata di Rai1.